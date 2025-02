Del 27 al 29 de enero del 2025, Madrid fue el epicentro de la gastronomía mundial y Ecuador, como país que crece en su producción culinaria, no pudo estar ausente del Madrid Fusión 2025. Fue una oportunidad más para poner a prueba la gastronomía ecuatoriana. Y, según reportan desde España, la participación del país fue llamativa y algunos productos destacaron.

El crecimiento gastronómico de Ecuador

Ecuador, como país con una gastronomía en crecimiento, no podía faltar a Madrid Fusión. Varias provincias estuvieron presentes. Una de ellas fue Manabí, recientemente declarada Región Gastronómica Mundial para el 2026. Otra fue Azuay, que en el país está destacando por sus diversas propuestas.

No podía faltar Guayas, la cuna del encebollado, considerada la mejor sopa de pescado de mundo. Y como ciudad acudió Quito, que es la urbe donde se han desarrollado más propuestas novedosas de la gastronomía ecuatoriana.

Revolucionarios en la cocina de Madrid Fusión

Madrid Fusión 2025 conmemoró su vigesimotercera edición bajo el lema “Revolucionarios“. Se trataba de destacar las tres décadas desde que la cocina española comenzó a tener una presencia mundial. Por lo tanto, este congreso abordó temas como la irrupción tecnológica en la gastronomía, la sostenibilidad y la evolución de la cocina contemporánea.

Contó con la participación de más de 250 ponentes de más de 25 nacionalidades. Todos ellos se dedicaron a compartir sus experiencias y sus aventuras en las nuevas formas de cocinar, producir, elaborar y consumir productos.

La calidad de los productos es algo fundamental. Y la gastronomía ecuatoriana en Madrid Fusión no pudo desentenderse de ello. Los chefs ecuatorianos están trabajando mucho. En ese sentido, el proyecto NEXT Ecuador, financiado por la Unión Europea, participó en el congreso para posicionar frutas no tradicionales ecuatorianas en el mercado madrileño.

En su stand, presentaron productos como pitahaya amarilla, plátano verde, aguacate Hass, granadilla, orito y mora de castilla. El chef Miguel Ángel Méndez, reconocido con un Solete Repsol, estuvo a cargo de activaciones que fusionaron la cocina española con estas frutas ecuatorianas.

La segunda vez de Quito en Madrid Fusión

Esta es la segunda ocasión en que Quito participó en Madrid Fusión con su propia muestra de la gastronomía ecuatoriana. Tuvo como objetivo promocionar la riqueza culinaria que ha adquirido esta ciudad. En el stand organizado por Quito Turismo, mostraron varios platos que cautivaron al público.

Hubo degustaciones de hornado, mote con chicharrón, cevichochos, higos con queso, arroz con leche y colada morada, preparadas por los chefs Galo Miguel Pillalaza y Carlos Tituaña.

Además, se destacó el café de Quito, sobre todo el que se cosecha en el Chocó Andino. Es un café de altura con un aroma intenso.