El lechón al horno es el rey indiscutible de las cenas de fin de año en Ecuador, símbolo de abundancia y celebración familiar. Este cerdo lechal asado lentamente desarrolla una piel dorada y crujiente que contrasta con la carne tierna y jugosa del interior. Marinado con hierbas, ajo y especias, su aroma llena el hogar de magia navideña. Perfecto para compartir en Año Nuevo, representa tradición y unión alrededor de la mesa festiva.
Ingredientes (para 10-12 personas)
1 lechón de 8-10 kg limpio
1 cabeza de ajo machacada
1 taza de jugo de naranja agria o mixta
½ taza de aceite de oliva
2 cucharadas de sal gruesa
1 cucharada de comino molido
1 cucharada de orégano seco
1 cucharadita de pimienta negra
4 cebollas en cuartos
6 manzanas o naranjas para rellenar
Hojas de laurel y romero
Proteínas completas y energía sostenida para celebrar con vitalidad toda la noche.
Preparación paso a paso
- Preparar el lechón: Lavar el lechón por dentro y fuera con vinagre y agua fría. Secar muy bien con papel absorbente, especialmente la piel.
- Marinar: Mezclar ajo, jugo de naranja, aceite, sal, comino, orégano y pimienta. Untar generosamente por dentro y fuera. Rellenar con cebollas, frutas y hierbas.
- Secar la piel: Colocar en rejilla dentro de bandeja y refrigera destapado 12-24 horas para piel ultra crujiente.
- Precalentar horno: 220 °C. Unta más marinada y perforar la piel con tenedor para que se hinche.
- Hornear: Primera hora a 220 °C para piel. Baja a 160 °C y hornea 4-5 horas más (20-25 min por kg). Rociar con manteca cada hora.
- Verificar cocción: Carne suelta fácilmente del hueso, piel dorada y crujiente. Reposar 30 min antes de cortar.
Valor nutricional aproximado (por 150 g)
- Calorías: 320 kcal
- Proteínas: 28 g
- Grasas: 20 g
- Carbohidratos: 2 g
- Hierro: 2.5 mg
Consejos para lechón perfecto
- Secado prolongado en nevera = piel crujiente imbatible.
- Perfora piel abundantemente para ampollas perfectas.
- Rocía constantemente para mantener jugosidad.
- Termómetro: 75 °C interior para carne jugosa.
- Descansa 30 min antes de cortar para jugos redistribuidos.
¿Con qué acompañar el lechón?
- Ensalada de rúcula, peras y nueces.
- Compota de manzanas y ciruelas.
- Papas al horno o papas fritas
- Ensalada César
Anímate a preparar esta receta estrella y sé el héroe de tu mesa en Fin de Año con sabor ecuatoriano auténtico!