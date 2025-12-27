El lechón al horno es el rey indiscutible de las cenas de fin de año en Ecuador, símbolo de abundancia y celebración familiar. Este cerdo lechal asado lentamente desarrolla una piel dorada y crujiente que contrasta con la carne tierna y jugosa del interior. Marinado con hierbas, ajo y especias, su aroma llena el hogar de magia navideña. Perfecto para compartir en Año Nuevo, representa tradición y unión alrededor de la mesa festiva.

Ingredientes (para 10-12 personas)

1 lechón de 8-10 kg limpio

1 cabeza de ajo machacada

1 taza de jugo de naranja agria o mixta

½ taza de aceite de oliva

2 cucharadas de sal gruesa

1 cucharada de comino molido

1 cucharada de orégano seco

1 cucharadita de pimienta negra

4 cebollas en cuartos

6 manzanas o naranjas para rellenar

Hojas de laurel y romero

Preparación paso a paso

Preparar el lechón: Lavar el lechón por dentro y fuera con vinagre y agua fría. Secar muy bien con papel absorbente, especialmente la piel.

Valor nutricional aproximado (por 150 g)

Calorías: 320 kcal

Proteínas: 28 g

Grasas: 20 g

Carbohidratos: 2 g

Hierro: 2.5 mg

Consejos para lechón perfecto

Secado prolongado en nevera = piel crujiente imbatible.

Perfora piel abundantemente para ampollas perfectas.

Rocía constantemente para mantener jugosidad.

Termómetro: 75 °C interior para carne jugosa.

Descansa 30 min antes de cortar para jugos redistribuidos.

¿Con qué acompañar el lechón?

Ensalada de rúcula, peras y nueces .

Compota de manzanas y ciruelas .

Papas al horno o papas fritas

Ensalada César

Anímate a preparar esta receta estrella y sé el héroe de tu mesa en Fin de Año con sabor ecuatoriano auténtico!