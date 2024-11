En algún lugar debería estar escrito que la sopa no es solamente patrimonio nacional, sino también un producto de vitalísima necesidad en los almuerzos de todos los ecuatorianos. Por eso, quizá nada mejor que encontrarse que hay un festival que rinde tributo a la sopa, en Quito. Y eso ofrece La Zarigüeya este sábado 16 de noviembre del 2024.

La sopa, el plato nuestro de cada día

Hay una relación especial de los ecuatorianos con la sopa. No importa si hace frío o calor, siempre es necesario tener una sopa o un caldo. Además, no hay almuerzo si no hay sopa.

Sin embargo, cada vez se hace menos sopa en las casas de los ecuatorianos. Es que no hay tiempo, al menos en las ciudades grandes. Si toda la familia trabaja y no se tiene a nadie que esté a cargo de las labores domésticas, es poco probable que la sopa sigua siendo el plato nuestro de cada día.

Aunque la sopa es sencilla de hacer, también es celosa. Demanda tiempo. Y quizá en estos tiempos de vorágine y en que todos deben trabajar, no hay tiempo. Por eso, los ‘almorzaderos‘ son tan importantes en Quito, porque nos ofrecen la sopa.

El segundo bien puede ser un ‘Chimborazo de arroz’ con una lámina de carne con alguna ensalada. Pero lo importante siempre será la sopa.

El festival de La Zarigüeya

Camila Rodríguez y Emilia Echeverría son dos jóvenes que se lanzaron a hacer un festival de sopas. Fue algo hecho a puro pulmón y sin auspicios de empresa o institución. Fue, más bien, algo que brotó de una reunión entre las dos familias.

En la casa de Emilia habían hecho para el almuerzo, un caldo de patas. Sin embargo, Emilia es de aquellas que piden el caldo de patas sin patas, porque el sabor del caldo es bueno, pero la textura gelatinosa de la pata no le agrada. Así que ese mismo día, ella hizo un aguado de pollo.

Cuando llegó Camila con su familia, les ofrecieron las dos opciones. Entonces, la conversación giró en torno a las sopas. Y de inmediato, saltó la idea de organizar un festival.

El origen del nombre

Llama la atención que el festival se llame La Zarigüeya. Según Rodríguez, hay dos razones para llamarlo así.

La primera es dejar que la gente les compare con ratas y que las ame porque son ecológicamente importantes. La segunda es porque la zarigüeya, en la mitología mexicana, es importante porque robó el fuego de los dioses para dárselo a los humanos, por lo que quemó su cola.

Son 11 tipos de sopa

Entre Camila y Emilia preparan las sopas. Las madres o las tías ayudan con una o dos. Las demás las preparan solamente ellas. Y, jóvenes con un compromiso ambiental. Así que los productos tienen mayormente un origen conocido, conocen las manos que las cosecharon o elaboraron.

Este sábado 16 de noviembre del 2024 se realizará la III edición del Festival de sopas La Zarigüeya. Las dos primera fueron una sensación. Las sopas se acabaron antes del tiempo previsto y había aún una larga fila esperando.

Son 11 tipos de sopas las que estarán disponibles en esta edición, entre ellas, el caldo de patas, de bolas de maíz, de cebolla, ají de carne, de morocho, entre otras.

El festival comienza a las 12:00 y termina a las 16:00 (o hasta agotar stock). El encuentro será en el Patio del Arupo, en la calle Veracruz y avda. América.