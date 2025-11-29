Espumilla de guayaba, dulce tradición en cada cucharada
Este postre no solo encantará a tus invitados, sino que te conectará con la tradición ecuatoriana de la forma más dulce y natural. ¡Comparte esta receta con tus amigos!
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La espumilla de guayaba es uno de los postres más queridos y representativos del Ecuador, presente en ferias, plazas y celebraciones familiares. Su aroma dulce y su textura suave nos transportan a la tradición gastronómica de nuestras abuelas, quienes con paciencia transformaban la guayaba madura en un manjar ligero y lleno de sabor. Esta receta, colorida y delicada, es símbolo de nuestra cocina popular y de la calidez que nos caracteriza.
Ingredientes
8 guayabas maduras
1 taza de azúcar (ajustable al gusto)
3 claras de huevo
Jugo de 1 limón (opcional, para realzar sabor)
Grageas o coco rallado para decorar (opcional)
Este postre es bajo en grasas y aporta proteínas a partir de las claras, con una buena dosis de carbohidratos y fibra natural de la guayaba.
Preparación paso a paso
Lavar y pelar las guayabas, retirando las semillas para obtener solo la pulpa.
Colocar la pulpa en la licuadora con el jugo de limón y licuar hasta formar un puré fino. Si quieres, pasa por un colador para eliminar impurezas.
En un recipiente limpio, batir las claras a punto de nieve firme.
Añadir poco a poco el azúcar al batido de claras, sin dejar de batir, hasta obtener un merengue brillante y consistente.
Incorporar con movimientos envolventes la pulpa de guayaba al merengue, cuidando no bajar la textura aireada.
Servir la espumilla en copas o conos, decora con grageas o coco rallado y refrigera por al menos 30 minutos antes de disfrutar.
Valor nutricional aproximado (por porción)
Calorías: 130 kcal
Proteínas: 3 g
Grasas: 0.1 g
Carbohidratos: 30 g
Azúcares: 28 g
Fibra: 2 g
Consejos para preparar la mejor espumilla
Asegurarse que las claras estén libres de grasa y a temperatura ambiente para facilitar el batido.
Incorporar la pulpa de guayaba delicadamente para preservar la textura aireada.
Usar guayabas maduras para intensificar el sabor dulce y aroma.
Refrigerar antes de servir para un postre fresco y agradable.
Decorar con frutas frescas o frutos secos para dar variedad y color.
¿Cómo servir la espumilla?
En copas transparentes para lucir su textura.
Acompañada de fruta fresca como fresa o kiwi.
Con galletas o barquillos para aportar contraste crujiente.
Como postre en celebraciones familiares o fiestas.
Anímate a preparar esta espumilla y a compartirla en casa. Su sabor suave y dulce siempre conquista, y no hay mejor manera de disfrutarla que haciéndola tú mismo. ¡Inténtalo y disfruta cada cucharada!
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