Espumilla de guayaba, dulce tradición en cada cucharada

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La espumilla de guayaba es uno de los postres más queridos y representativos del Ecuador, presente en ferias, plazas y celebraciones familiares. Su aroma dulce y su textura suave nos transportan a la tradición gastronómica de nuestras abuelas, quienes con paciencia transformaban la guayaba madura en un manjar ligero y lleno de sabor. Esta receta, colorida y delicada, es símbolo de nuestra cocina popular y de la calidez que nos caracteriza.

Ingredientes

8 guayabas maduras

1 taza de azúcar (ajustable al gusto)

3 claras de huevo

Jugo de 1 limón (opcional, para realzar sabor)

Grageas o coco rallado para decorar (opcional)

Este postre es bajo en grasas y aporta proteínas a partir de las claras, con una buena dosis de carbohidratos y fibra natural de la guayaba.

Endulza tus días con esta espumilla casera tradicional.

Preparación paso a paso

Lavar y pelar las guayabas, retirando las semillas para obtener solo la pulpa.

y las guayabas, retirando las semillas para obtener solo la pulpa. Colocar la pulpa en la licuadora con el jugo de limón y licuar hasta formar un puré fino. Si quieres, pasa por un colador para eliminar impurezas.

la pulpa en la licuadora con el jugo de limón y hasta formar un puré fino. Si quieres, pasa por un colador para eliminar impurezas. En un recipiente limpio, batir las claras a punto de nieve firme.

las claras a punto de nieve firme. Añadir poco a poco el azúcar al batido de claras, sin dejar de batir, hasta obtener un merengue brillante y consistente.

poco a poco el azúcar al batido de claras, sin dejar de batir, hasta obtener un merengue brillante y consistente. Incorporar con movimientos envolventes la pulpa de guayaba al merengue, cuidando no bajar la textura aireada.

con movimientos envolventes la pulpa de guayaba al merengue, cuidando no la textura aireada. Servir la espumilla en copas o conos, decora con grageas o coco rallado y refrigera por al menos 30 minutos antes de disfrutar.

Valor nutricional aproximado (por porción)

Calorías: 130 kcal

Proteínas: 3 g

Grasas: 0.1 g

Carbohidratos: 30 g

Azúcares: 28 g

Fibra: 2 g

Consejos para preparar la mejor espumilla

Asegurarse que las claras estén libres de grasa y a temperatura ambiente para facilitar el batido.

que las claras estén libres de grasa y a temperatura ambiente para facilitar el batido. Incorporar la pulpa de guayaba delicadamente para preservar la textura aireada.

la pulpa de guayaba delicadamente para preservar la textura aireada. Usar guayabas maduras para intensificar el sabor dulce y aroma.

para intensificar el sabor dulce y aroma. Refrigerar antes de servir para un postre fresco y agradable.

antes de servir para un postre fresco y agradable. Decorar con frutas frescas o frutos secos para dar variedad y color.

¿Cómo servir la espumilla?

En copas transparentes para lucir su textura.

Acompañada de fruta fresca como fresa o kiwi.

Con galletas o barquillos para aportar contraste crujiente.

Como postre en celebraciones familiares o fiestas.

Anímate a preparar esta espumilla y a compartirla en casa. Su sabor suave y dulce siempre conquista, y no hay mejor manera de disfrutarla que haciéndola tú mismo. ¡Inténtalo y disfruta cada cucharada!