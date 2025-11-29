Espumilla de guayaba, dulce tradición en cada cucharada

Este postre no solo encantará a tus invitados, sino que te conectará con la tradición ecuatoriana de la forma más dulce y natural. ¡Comparte esta receta con tus amigos!

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La espumilla de guayaba es uno de los postres más queridos y representativos del Ecuador, presente en ferias, plazas y celebraciones familiares. Su aroma dulce y su textura suave nos transportan a la tradición gastronómica de nuestras abuelas, quienes con paciencia transformaban la guayaba madura en un manjar ligero y lleno de sabor. Esta receta, colorida y delicada, es símbolo de nuestra cocina popular y de la calidez que nos caracteriza.

Ingredientes

8 guayabas maduras

1 taza de azúcar (ajustable al gusto)

3 claras de huevo

Jugo de 1 limón (opcional, para realzar sabor)

Grageas o coco rallado para decorar (opcional)

Este postre es bajo en grasas y aporta proteínas a partir de las claras, con una buena dosis de carbohidratos y fibra natural de la guayaba.

Endulza tus días con esta espumilla casera tradicional.

Preparación paso a paso

  • Lavar y pelar las guayabas, retirando las semillas para obtener solo la pulpa.
  • Colocar la pulpa en la licuadora con el jugo de limón y licuar hasta formar un puré fino. Si quieres, pasa por un colador para eliminar impurezas.
  • En un recipiente limpio, batir las claras a punto de nieve firme.
  • Añadir poco a poco el azúcar al batido de claras, sin dejar de batir, hasta obtener un merengue brillante y consistente.
  • Incorporar con movimientos envolventes la pulpa de guayaba al merengue, cuidando no bajar la textura aireada.
  • Servir la espumilla en copas o conos, decora con grageas o coco rallado y refrigera por al menos 30 minutos antes de disfrutar.

Valor nutricional aproximado (por porción)

  • Calorías: 130 kcal
  • Proteínas: 3 g
  • Grasas: 0.1 g
  • Carbohidratos: 30 g
  • Azúcares: 28 g
  • Fibra: 2 g

Consejos para preparar la mejor espumilla

  • Asegurarse que las claras estén libres de grasa y a temperatura ambiente para facilitar el batido.
  • Incorporar la pulpa de guayaba delicadamente para preservar la textura aireada.
  • Usar guayabas maduras para intensificar el sabor dulce y aroma.
  • Refrigerar antes de servir para un postre fresco y agradable.
  • Decorar con frutas frescas o frutos secos para dar variedad y color.

¿Cómo servir la espumilla?

  • En copas transparentes para lucir su textura.
  • Acompañada de fruta fresca como fresa o kiwi.
  • Con galletas o barquillos para aportar contraste crujiente.
  • Como postre en celebraciones familiares o fiestas.

Anímate a preparar esta espumilla y a compartirla en casa. Su sabor suave y dulce siempre conquista, y no hay mejor manera de disfrutarla que haciéndola tú mismo. ¡Inténtalo y disfruta cada cucharada!