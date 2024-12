La organización Taste Atlas dejó a Ecuador en el puesto 76 entre las 100 mejores cocinas del mundo. Es una posición que no se esperaría, sobre todo por el gran momento que vive la gastronomía nacional.

Es un retroceso: en el ranking de Taste Atlas del año pasado, Ecuador quedó en el puesto 48. ¿Por qué ocupa esta posición en 2024?

Más Noticias

¿Cuáles son las tres mejores cocinas, según Taste Atlas?

Los tres países con la mejor cocina del mundo, para Taste Atlas, son Grecia, Italia y México. Llama la atención que Francia esté en el octavo lugar y China, en el décimo.

Octavio Paz, el Nobel de Literatura de 1990, decía que tres cocinas son fundamentales en el mundo: la china, la francesa y la mexicana. En este caso, solo México, su país de origen, está en ese escalafón particular.

En el ránking mundial de Taste Atlas, Ecuador ocupa el puesto 76. Solo supera a Paraguay, República Dominicana, Bolivia y Nicaragua.

Por encima de Ecuador, están, en cambio, además de México, Perú (14), Brasil (15), Colombia (18), Argentina (25), Chile (32), Venezuela (55), Cuba (58) y Uruguay (60).

¿Qué es Taste Atlas?

Desde su lanzamiento en 2018, Taste Atlas se ha posicionado como uno de los referentes más consultados en el mundo de la gastronomía. Fundada por el periodista croata Matija Babić, la plataforma cataloga y preserva platos tradicionales, restaurantes y productos locales de todo el mundo.

No obstante, detrás del aparente encanto del “atlas de sabores”, crecen las dudas y críticas sobre la transparencia y metodología con la que elaboran sus rankings. Mientras unos lo aplauden por su afán de promover la diversidad culinaria, otros cuestionan su validez y relevancia.

“Conocer la cocina local es tal vez la manera más importante de viajar y entender una cultura”, dijo Babić en una entrevista con El Tiempo. Esta frase resume la filosofía detrás de Taste Atlas, una guía virtual que recopila más de 10.000 platillos e ingredientes, desde el bulgogi coreano hasta la lechona colombiana. Pero ¿qué tan objetiva puede ser una clasificación de esta magnitud?

El controversial ranking de Taste Atlas

Matija Babić, creador también del sitio croata de noticias Index.hr, ideó Taste Atlas con la intención de democratizar la información sobre gastronomía tradicional. La plataforma no solo ofrece descripciones detalladas de cada platillo, sino también mapas interactivos y listas de recomendaciones sobre dónde probar la versión más auténtica. Sin embargo, el punto más controversial son sus famosos rankings.

La metodología de Taste Atlas combina reseñas y calificaciones de usuarios en Internet, así como el aporte de investigadores gastronómicos. Según Babić, el sistema incluye filtros para eliminar votaciones con sesgos o intenciones nacionalistas.

“Tenemos un sistema de votación que asigna importancia a ciertos votos y descarta otros”, explicó Babić a Total Croatia News, en 2022. Sin embargo, los críticos señalan que esta afirmación deja más preguntas que respuestas.

“No es un ranking que pueda tomarse como referencia seria”, comentó el periodista gastronómico peruano Javier Masías en Infobae en 2023, luego de que el pisco peruano quedara fuera de una lista destacada. “No hay un respaldo metodológico claro ni expertos verificables detrás de las elecciones”, añadió, destacando la falta de transparencia en cómo Taste Atlas determina sus posiciones.

La lechona colombiana, el mejor plato del mundo para Taste Atlas

La plataforma ha generado controversia por algunas de sus elecciones. Recientemente, en el rakning de Taste Atlas, la lechona colombiana quedó como el mejor plato del mundo, basándose en 367 000 calificaciones. Si bien esta elección fue celebrada en Colombia, otros países expresaron desconcierto. El chef y crítico chileno Gonzalo Muñoz afirmó en La Cuarta: “No puedes dejar una decisión tan importante en manos de votaciones de usuarios que probablemente ni siquiera han probado el plato”.

Por otro lado, el hecho de que Babić no sea un crítico gastronómico o chef ha sido utilizado como argumento por quienes restan credibilidad a la plataforma. “Es una idea buena, pero carece de una base experta”, indicó el analista gastronómico Francisco García, en el portal GastroMakers, en 2023.

¿Por qué baja Ecuador del puesto 48 al 76?

En el ranking de Taste Atlas, en 2023, Ecuador estaba entre las 50 mejores cocinas del mundo. De hecho, estaba en el puesto 48. Para este 2024, bajó al 76.

Si los rankings importan, este descenso no va de la mano con lo que está ocurriendo con la gastronomía ecuatoriana. Vale recordar, con todo, que esta tabla de posiciones no tiene que ver con la alta cocina, sino con las comidas tradicionales. Por eso, el año pasado, el encebollado fue considerado la segunda mejor sopa del mundo y la mejor sopa de pescado del mundo.

Sin embargo, este año, Ecuador ha tenido un rol destacado a escala mundial y regional. Por primera vez, cuatro restaurantes de Quito están en la lista Latinoamérica de The World’s 50 Best. Además, Manabí fue declarada Región Gastronómica Mundial para 2026.

Para el chef Francisco Marín, del restaurante Misky, es un tema bastante subjetivo porque estas clasificaciones están hechas por personas que, en teoría, conocen y saben de gastronomía. “Sin embargo, no está del todo claro cómo funciona el proceso. No se especifica de manera transparente si quienes votan han visitado los lugares, probado los platos o comprobado su calidad de manera personal. No tiene una verificación formal ni parámetros claros sobre dónde, cómo y cuándo se realizó la votación”.

Marín además cree que el avance de unos países y el retroceso de otros es porque hay difusores de la gastronomía que incentivan a la gente a participar de estas votaciones. “De alguna manera, van a posicionar la cocina de un país en el mapa gastronómico mundial”.

En ese sentido, “habría que ir al inicio de este proceso, si se está promocionando para que la gente participe para esto. Ahí debe ser el enfoque. Hay muchos destinos gastronómicos que hacen mucha promoción, en nuestro país, recién está despuntando en esta tarea”.