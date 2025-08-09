La cocina casera cobra vida con platos sencillos, llenos de sabor y textura. Los bocaditos de carne y mantequilla de ajo, servidos sobre un suave puré de papa, son una fusión de tradición y modernidad ideal para sorprender en una reunión familiar o para una cena especial entre semana. Esta receta combina proteínas, carbohidratos y grasas saludables, destacando ingredientes frescos y fáciles de conseguir. Además, es perfecta para quienes buscan llevar la experiencia culinaria del hogar al siguiente nivel, priorizando el sabor y la presentación.
Ingredientes
Para los bocaditos de carne
500 g carne molida de res (puede mezclarse con cerdo para más jugosidad)
1 huevo
1/4 taza pan rallado
2 cucharadas leche
2 dientes de ajo picados
1 cucharada perejil fresco picado
Sal y pimienta al gusto
Para la mantequilla de ajo
50 g mantequilla sin sal
2 dientes de ajo finamente picados
1 cucharada perejil fresco picado
Zumo de medio limón (opcional)
Para el puré de papa
500 g papas peladas y troceadas
2 cucharadas mantequilla
1/3 taza leche tibia
Sal y nuez moscada al gusto
Una receta que combina proteínas de alta calidad con la energía saludable de los carbohidratos y grasas esenciales
Preparación paso a paso
Preparar los bocaditos de carne
- En un bol, mezclar la carne molida, el huevo, pan rallado, leche, ajo, perejil, sal y pimienta.
- Formar bolitas pequeñas con la mezcla.
- Dorar uniformemente en una sartén con un poco de aceite a temperatura media-alta durante 8-10 minutos, girando para que queden doradas por todos los lados.
Preparar la mantequilla de ajo
- Derretir la mantequilla en una sartén a fuego bajo.
- Añadir el ajo picado y sofríe suavemente hasta que suelte aroma, evitar que se queme.
- Agregar el perejil fresco y, si deseas, unas gotas de zumo de limón para realzar el sabor.
- Verter sobre los bocaditos recién cocinados.
Preparar el puré de papa
- Cocinar las papas en agua con sal hasta que estén tiernas.
- Escurrir y colocar en un recipiente.
- Incorporar mantequilla y leche tibia, luego aplasta hasta obtener un puré cremoso.
- Ajustar sal y añade un toque de nuez moscada si lo prefieres.
Montaje
- Servir una base de puré de papa.
- Colocar los bocaditos encima.
- Regar con la mantequilla de ajo y decorar con perejil fresco.
¿Con qué acompañar los bocaditos de carne?
- Ensalada verde fresca: Lechugas mixtas, tomate cherry y cebolla morada aportan frescura y color.
- Verduras asadas: Zanahorias, espárragos o brócoli brindan fibra y contrastes de textura.
- Vino tinto o jugo de frutos rojos: Potencian el sabor de la carne y el ajo.
Valor nutricional aproximado por porción
- Proteínas: 22 g
- Carbohidratos 28 g
- Grasas 18 g
- Calorías 350 kcal
Valores calculados para una porción con 3 bocaditos y 1/2 taza de puré de papa.
Consejos y trucos culinarios
- Usar carne magra para reducir el contenido de grasa.
- Incorporar un toque de orégano o romero picado a la mezcla de carne para más aroma.
- Al preparar la mantequilla de ajo, prueba añadir un poco de parmesano rallado al final.
Anímate a preparar estos bocaditos de carne en mantequilla, una receta capaz de conquistar cualquier paladar y quedar grabada en tu memoria.