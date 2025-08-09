La cocina casera cobra vida con platos sencillos, llenos de sabor y textura. Los bocaditos de carne y mantequilla de ajo, servidos sobre un suave puré de papa, son una fusión de tradición y modernidad ideal para sorprender en una reunión familiar o para una cena especial entre semana. Esta receta combina proteínas, carbohidratos y grasas saludables, destacando ingredientes frescos y fáciles de conseguir. Además, es perfecta para quienes buscan llevar la experiencia culinaria del hogar al siguiente nivel, priorizando el sabor y la presentación.

Ingredientes

Para los bocaditos de carne

500 g carne molida de res (puede mezclarse con cerdo para más jugosidad)

1 huevo

1/4 taza pan rallado

2 cucharadas leche

2 dientes de ajo picados

1 cucharada perejil fresco picado

Sal y pimienta al gusto

Para la mantequilla de ajo

50 g mantequilla sin sal

2 dientes de ajo finamente picados

1 cucharada perejil fresco picado

Zumo de medio limón (opcional)

Para el puré de papa

500 g papas peladas y troceadas

2 cucharadas mantequilla

1/3 taza leche tibia

Sal y nuez moscada al gusto

Una receta que combina proteínas de alta calidad con la energía saludable de los carbohidratos y grasas esenciales

El puré de papa cremoso es el mejor acompañante para estos bocaditos dorados y aromáticos.

Preparación paso a paso

Preparar los bocaditos de carne

En un bol, mezclar la carne molida, el huevo, pan rallado, leche, ajo, perejil, sal y pimienta.

Formar bolitas pequeñas con la mezcla.

Dorar uniformemente en una sartén con un poco de aceite a temperatura media-alta durante 8-10 minutos, girando para que queden doradas por todos los lados.

Preparar la mantequilla de ajo

Derretir la mantequilla en una sartén a fuego bajo.

Añadir el ajo picado y sofríe suavemente hasta que suelte aroma, evitar que se queme.

Agregar el perejil fresco y, si deseas, unas gotas de zumo de limón para realzar el sabor.

Verter sobre los bocaditos recién cocinados.

Preparar el puré de papa

Cocinar las papas en agua con sal hasta que estén tiernas.

Escurrir y colocar en un recipiente.

Incorporar mantequilla y leche tibia, luego aplasta hasta obtener un puré cremoso.

Ajustar sal y añade un toque de nuez moscada si lo prefieres.

Montaje

Servir una base de puré de papa.

Colocar los bocaditos encima.

Regar con la mantequilla de ajo y decorar con perejil fresco.

¿Con qué acompañar los bocaditos de carne?

Ensalada verde fresca: Lechugas mixtas, tomate cherry y cebolla morada aportan frescura y color.

Verduras asadas: Zanahorias, espárragos o brócoli brindan fibra y contrastes de textura.

Vino tinto o jugo de frutos rojos: Potencian el sabor de la carne y el ajo.

Valor nutricional aproximado por porción

Proteínas: 22 g

Carbohidratos 28 g

Grasas 18 g

Calorías 350 kcal

Valores calculados para una porción con 3 bocaditos y 1/2 taza de puré de papa.

Consejos y trucos culinarios

Usar carne magra para reducir el contenido de grasa.

Incorporar un toque de orégano o romero picado a la mezcla de carne para más aroma.

Al preparar la mantequilla de ajo, prueba añadir un poco de parmesano rallado al final.

Anímate a preparar estos bocaditos de carne en mantequilla, una receta capaz de conquistar cualquier paladar y quedar grabada en tu memoria.