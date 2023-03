Visita la feria gastronómica 'Perú, mucho gusto'

Contenido patrocinado

¡Bienvenidos a Perú! Un país que no solo cuenta con maravillas culturales y paisajes increíbles, sino también con una gastronomía única en el mundo que sin duda te sorprenderá. Pues, fue 10 veces elegido como Mejor Destino Culinario del Mundo por los World Travel Awards (WTA). Si eres un amante de la comida y buscas una experiencia culinaria inolvidable, Perú es el destino perfecto para ti. Prepárate para deleitarte con los sabores y aromas de la cocina peruana, que seguramente te dejarán con ganas de volver por más.

Desde sus costas que limitan con el océano Pacífico hasta lo más profundo de sus selvas, la comida peruana se ha convertido en un referente internacional, gracias a la riqueza de sus sabores y saberes regionales. Es una fusión de diversas influencias culinarias, entre las que destacan la española, africana, china y japonesa, así también como la indígena precolombina. La diversidad geográfica del país también ha sido un factor determinante en la creación de manjares que han conquistado paladares por todo el mundo.

Uno de los platos bandera más representativos de la gastronomía peruana es el cebiche, que se prepara a base de pescado crudo, marinado en limón, y se acompaña con cebolla, choclo y camote. Otros que puedes probar en el norte del Perú son el cabrito a la norteña, hecho a base de carne de cabrito macerado en chicha de jora, que va acompañado de una porción de arroz, yucas sancochadas y frejoles. El arroz con pato, un potaje delicioso preparado con culantro, chicha de jora y cerveza negra. Y no podemos olvidar el lomo saltado, una muestra de la fusión peruano-china de carne salteada al wok con cebolla, tomate, ají amarillo, salsa de soya y papas fritas, que se acompaña con arroz.

En Amazonía peruana, la comida es tan exótica como la locación y única en su sabor, en donde se utilizan productos de la selva como la yuca, el plátano, la carne de monte y los pescados del río, entre otros. Uno de los platillos más destacados es el tacacho con cecina, que se prepara con plátanos maduros fritos y carne de cerdo ahumada. Otro que sobresale por su sabor único y particular presentación es el juane, un tamal de arroz relleno de carne de pollo, huevo y aceituna.

La cocina peruana no solo resalta por sus platos emblemáticos, sino también por sus técnicas de cocción sofisticadas y la creativa presentación de los mismos. La mezcla de sabores, la frescura de sus ingredientes y la fusión de culturas han hecho que su gastronomía sea una de las más reconocidas y celebradas en el mundo. Por eso, no es ninguna casualidad que Perú cuente con restaurantes incluidos en The World’s 50 Best Restaurants, lo que demuestra la excelencia y evolución de su oferta culinaria.

¿Se te abrió un poco el apetito? Si eres amante de la buena comida y la cultura, existe un evento perfecto para ti: la feria gastronómica “Perú, mucho gusto”. Aquí tendrás la oportunidad de degustar una amplia variedad de platos y bebidas tradicionales. Podrás asistir del 28 al 30 de abril del 2023 en el Estadio Mariscal Cáceres de Tumbes de 11:00 a 20:00. El ingreso es gratuito y, además, te permitirá disfrutar de demostraciones culinarias de reconocidos chefs. Si no pudieras asistir, tendrás 2 oportunidades más este año: una a realizarse en Piura del 18 al 20 de agosto y otra más en Tumbes del 08 al 10 de diciembre.

Y, en tu paso por Tumbes, no olvides visitar el Centro Histórico, donde podrás conocer la historia y cultura de la ciudad. En los balnearios de Zorritos y de Punta Sal podrás gozar de unas relajantes aguas cálidas. El Complejo Arqueológico Cabeza de Vaca te mostrará construcciones de ciudades antiguas. Y por último, visita los centros comerciales, en donde podrás llevar souvenirs para recordar tu paso por la ciudad.

No pierdas la oportunidad de asistir a estos eventos para disfrutar de una experiencia con mucho sabor y visitar lugares mágicos que querrás volver una y otra vez. ¡El Perú te espera con la mesa servida!