Universidad Online: Una experiencia internacional que te prepara para crecer donde quieras

Contenido patrocinado

Ana Castro, estudiante ecuatoriana de la Universidad Internacional de Valencia cuenta: “Aunque al principio me preocupaba que, al ser online, fuese un poco fría; la experiencia fue inolvidable, el poder interactuar con compañeros de varios países me permitió ampliar la visión de mis creencias, pensamientos, sentires y sueños, y aprender de realidades distintas a la mías. Además, hice varios contactos que me han ayudado a progresar laboralmente. Otra cosa que me encantó es el campus virtual, que es muy amigable y fácil de utilizar”. Su testimonio, lo ratifica Daniel Cárdenas, también estudiante de VIU: “Junto con la internacionalidad, la calidad europea y la metodología online, una de las cosas que me hizo decidirme por VIU fue que sus títulos al ser oficiales, son válidos en mi país, pero además me permiten planear mi futuro en casi cualquier país que quiera. De hecho, en enero del próximo año me voy vivir a Europa a trabajar en una empresa que siempre había sido un referente para mi”. Ana y Daniel son dos ejemplos de los miles de estudiantes que han cumplido sus propósitos junto a VIU, dos testimonios que demuestran la diferencia que puede marcar elegir de forma correcta la universidad online en que formarnos.

Las experiencias de los estudiantes lo atestiguan

La Universidad Internacional de Valencia -VIU, es una universidad española 100% online, con más de una década de historia.

Su claustro está formado por más de 1 500 docentes y ofrece clases online interactivas en directo, que quedan grabadas y pueden ser consultadas 24/7. Cuenta con un campus virtual premiado internacionalmente por tres años consecutivos (2020, 2021 y 2022), al que se puede acceder desde una computadora, tablet o celular, permitiendo a sus estudiantes vivir una experiencia universitaria internacional dónde y cuándo quieran. A día de hoy, se forman en sus aulas virtuales más de 17 400 estudiantes de 89 nacionalidades en 79 países.