Resultados del 1er Semestre de 2023 “Superando expectativas”

Contenido patrocinado

En un entorno internacional y nacional complejo, con altas tasas de interés para la obtención de recursos y estrechamiento de márgenes, Banco del Pacifico alcanzó una utilidad neta en junio 2023 de 12.7 Millones de US$, lo que supone una utilidad acumulada en el primer semestre del año de 65.3 Millones de US$. Esta cifra establece un nuevo récord histórico de utilidades para el Banco. Ello después de reservar 90.3 Millones de US$ en gasto para provisiones de cartera; y 21.8 Millones de US$ para provisión de impuestos.

En conjunto, Banco del Pacífico ha generado resultados en los seis primeros meses del 2023 por un total de 177.4 Millones de US$, antes de provisiones e impuestos que supone un incremento superior al 35% sobre el año anterior (año 2022) e igualmente un 105% por encima del año 2021.

En este 2023, la prioridad continúa siendo el saneamiento de la cartera crediticia, la mejora en la rentabilidad y eficiencia, alineado a las mejores prácticas bancarias internacionales, que permitan resguardar los recursos de nuestros clientes de manejos políticos y garantizar un crecimiento sostenido de la institución, en un entorno como el descrito inicialmente.

El Banco ha mejorado de forma notoria sus indicadores de eficiencia y rentabilidad, mientras mantiene los niveles de liquidez y solvencia más altos dentro de su Peer Group (6 bancos más grandes del país).

Durante este año, BPE se está enfocando en lanzar nuevas campañas crediticias de apoyo a la pequeña y mediana empresa, con tasas y condiciones atractivas que tienen el objetivo de apoyar al tejido productivo del país e igualmente mantiene su ritmo de colocación a grandes empresas y consumidores particulares. Además, continuará desempeñando su rol como una entidad que contribuye con el desarrollo de todos los segmentos económicos del Ecuador, que busca crear un fuerte valor para su accionista y brindar la mejor experiencia del cliente en cada una de sus interacciones.