Puntonet está a la vanguardia de la transformación digital   sus reconocimientos, rankings y certificaciones del 2021 lo demuestran 

Contenido patrocinado

La calidad de los servicios, el compromiso con los colaboradores y los proyectos en telecomunicaciones definen a Puntonet. Esto influyó para que la marca concluya satisfactoriamente el 2021.

La firma obtuvo rankings, reconocimientos y certificaciones nacionales e internacionales. Cuenta con un portafolio que garantiza la gestión de la calidad de sus servicios. Esto se refleja en las certificaciones internacionales que Puntonet obtuvo en el 2021: ISO 9001:2015 de Gestión de la Calidad e ISO 27001:2013 de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Debido a su experiencia en capacidades operativas recibió por parte de SAP, la certificación local para operaciones e infraestructura Cloud.

Katherin Miño, gerente General de Puntonet, se refirió a la era digital en la que vivimos, “con estas certificaciones, garantizamos a los líderes corporativos que confían en nosotros, la tranquilidad de que su información, conocimientos y know-how están muy bien cuidados con nuestro servicio”.

La certificación SAP del fabricante hizo que Puntonet se convirtiera en la primera empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones en el país con esta acreditación local. “En Latinoamérica apenas 36 empresas cuentan con este reconocimiento”, explica Roberto Falconí, director Nacional de Tecnología de Puntonet.

Esta compañía escaló, además, 45 posiciones en relación con el 2020, entre las 500 empresas más importantes de Ecuador, según la lista de Vistazo. Y se encuentra entre las 10 compañías de telecomunicaciones y tecnología más importantes del país, de acuerdo con el ranking empresarial de revista Ekos.

Los reconocimientos también se plasmaron al ocupar el primer lugar como Proveedores de Internet Corporativo, segundo puesto como Implementadores de Arquitectura en la Nube, segundo lugar como Implementadores de Conectividad y segundo puesto en Nubes de Respaldo de Información en los People’s Choice Awards.

Esta empresa se posicionó en el segundo lugar como Proveedores de Internet de acuerdo con Power Brands 2021.

Puntonet se colocó también, en el top tres en categoría de Servicios de Internet, Cloud y Transmisión de Datos e Imágenes en cuanto a la clasificación de TIC 2021 de revista Datta. La compañía ocupó, además, el primer lugar como Proveedores de Internet en Instagram según Power Digital Brands.

Miño explica que estas certificaciones y las posiciones alcanzadas en los rankings marcan la diferencia con la competencia a través de las mejoras que implementan pensando en sus clientes.

Debido a su crecimiento esta organización se ubicó en el puesto seis, como Most Active Telecommunications Employees on Social South America; y en el lugar 15 como Employers for Youth Ecuador 2021, según The Employee Influencer Platform. Para este 2022 la proyección de esta firma es continuar innovando y contribuyendo al desarrollo del país, como lo ha hecho por más de 22 años. Su objetivo es invertir en soluciones tecnológicas que mejoren las experiencias de cada uno de sus clientes y stakeholders.