Las mujeres líderes de GM en Ecuador y la región

Contenido patrocinado

GM ha sido durante mucho tiempo líder mundial en la defensa de la igualdad de las mujeres en el lugar de trabajo. No menos del 30% de los puestos de alta dirección están ocupados por mujeres en GM y son liderados por la CEO global , Mary Barra, la primera y única mujer en ocupar la presidencia de una compañía automotriz.

Esto se cumple igualmente en Ecuador y en la región. Katia Ramírez, Sonia Constante e Ivonne Ayala ocupan cargos de liderazgo en GM para el país y la región. Cuentan su experiencia en la empresa y sus logros bajo la cultura de Diversidad, Equidad e Inclusión de la compañía.

“Como mujer, es muy gratificante haber transcendido en General Motors”

Katia Ramírez, Gerente de Comercio Exterior de GM Sudamérica para Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay y Bolivia.

Katia Ramírez, gerente de Comercio Exterior de GM Sudamérica para Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay y Bolivia. Javier Flores/El Comercio

“Trabajo en General Motors por más de 21 años. Estudié en la universidad Administración de Empresas con especialidad en Comercio Exterior y tengo algunos diplomados y estudios de especialización en mi carrera.

Siempre me apasionaron los aviones, los barcos y los trenes y conocer cómo se transportaban y viajaban las mercancías. Siempre tuve curiosidad de saber cómo se negocia entre dos naciones y entre dos regiones, y por ello estudié comercio exterior.

Tengo la oportunidad de liderar equipos dentro de GM en Ecuador, Colombia, Chile, Perú y Uruguay. Ha sido un gran reto y un desafío el cargo en el que me desempeño, porque he tenido la posibilidad de hacer diversas transformaciones y cambios en beneficio de nuestra industria automotriz. Realmente, como mujer, es muy gratificante haber transcendido en General Motors y haber podido formar equipos de trabajo que sigan ese camino, para dar continuidad a los procesos de transformación que tenemos en la compañía.

Además, es muy gratificante haber recibido varias asignaciones en diversos países, porque en ellos he podido conocer diferentes culturas. Todo ello ha permitido que yo sea capaz de asumir más retos, para que todas estas transformaciones lleguen a beneficiar a la compañía, a sus colaboradores, pero, sobre todo, a nuestros clientes.

Estoy casada con Edison, médico cirujano plástico y tengo dos hijos: Andrés, de 27 años; y Vanesa, de 26. Ambos estudian medicina como su padre. Soy feliz junto a mi familia. Somos una familia en la que siempre estamos trabajando en beneficio del ser humano.

Me encanta estar activa y hacer deporte. Me gusta mucho competir en carreras de 5, 10 y 15 kilómetros. Esa actividad me llena de energía y me encanta.

Uno de mis principales sueños es ver que mis hijos terminen con éxito su especialidad, y que yo sea parte de ese logro, junto con ellos.

Una de las anécdotas más alegres y reconfortantes en GM fue haber liderado el proyecto de movilidad para Su Santidad el Papa Francisco en el 2015, cuando vino al Ecuador. Para nosotros, como marca, fue un proyecto muy importante, porque pudimos construir el Papa Móvil en una Chevrolet D-Max. Todo el proyecto dio mucho valor agregado para la industria automotriz ecuatoriana. Además, fue un proyecto desafiante que rompió con la rutina del día a día.

Mi pasión está en aceptar el cambio y la transformación en todo lo que yo hago. Llevo a cabo mi trabajo con mucho entusiasmo y positivismo.

En el mediano plazo, me veo en la dirección de una gran empresa, que llene las expectativas de cambio y transformación en beneficio de todos, aportando toda mi experiencia y formando a muchos líderes nuevos, que sigan nuestros pasos.”

Trayectoria de Katia Ramírez: Estudió Administración de Empresas en el American Junior College. Tiene un diplomado en Gestión Logística por el Tecnológico de Monterrey y un diplomado en Dirección de Empresas y Marketing de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta también con experiencia en el sector Farmacéutico e Hidrocarburos.

“Me veo liderando la transformación de la industria automotriz.”

Sonia Constante. Gerente de Recursos Humanos de GM Sudamérica para Colombia, Ecuador y Perú.

Sonia Constante, gerente de Recursos Humanos de GM Sudamérica para Colombia, Ecuador y Perú. Javier Flores/El Comercio

“Trabajo en GM desde hace 17 años. Estudié Administración Industrial y luego seguí un MBA con especialidad en Recursos Humanos. Seguí esta carrera porque te permite un campo de acción amplio por la flexibilidad y el dinamismo en una organización. Además, me apasiona trabajar con las personas.

Me vinculé a General Motors a través de una práctica estudiantil. Estudiaba en el sistema dual del Colegio Alemán y llegué a GM a hacer mi práctica profesional durante dos años. Roté en las áreas de manufactura, ventas, logística, compras y recursos humanos, donde finalmente hice mi carrera.

Actualmente, soy responsable de las estrategias, programas y proyectos relacionados con el desarrollo del talento, el liderazgo, la carrera, la atracción del talento y la retención del mismo, en nuestra organización que tiene aproximadamente 1.500 personas en tres países a mi cargo.

Tengo lindos recuerdos de mi carrera en GM. Sobre todo, porque esta es una industria mayoritariamente masculina y haber hecho una carrera en esta industria ya ha sido un logro. Entre las cosas que atesoro con más cariño está el hecho de haber sido parte de equipos globales y regionales.

Haber podido trabajar desde el Ecuador, para la región y para el mundo me ha traído la experiencia y el conocimiento de una industria tan compleja como la automotriz. Me llena de mucha satisfacción saber que soy parte activa del sueño de una persona de adquirir un vehículo, porque GM está ahí para cumplirlo.

Tengo 42 años y estoy casada. Mi esposo Christian tiene 43 años y tenemos dos hijos: Sebastián, de 19 años; y Micaela, de 15 años. Mi hijo está en la universidad, en segundo año, estudiando ingeniería mecánica. Y Micaela está en el primer año del bachillerato.

Nosotros somos una familia que disfruta mucho de la naturaleza. Especialmente del contacto con el agua. Siempre que podemos, estamos en contacto con una playa, con una piscina, con un spa o con un río que nos permita recuperar la energía que se desgasta en el día a día.

Yo quiero ser feliz y sentirme realizada y plena en cada ámbito de mi vida, no solamente en el ámbito profesional, sino personalmente.

Una anécdota muy gratificante que recuerdo sucedió hace un par de años; hicimos un evento con 150 personas, con varios líderes de la región y los invitamos a conocer nuestro país. Los llevamos al Antisana donde tuvimos una experiencia muy intensa. Hicimos unos retos en la montaña, en medio del frío y el viento. A pesar de que varias personas tenían dificultad con la altura logramos realizar las actividades con todos los protocolos y sistemas que permitieron a los participantes estar seguros en un ambiente inhóspito. Al mismo tiempo, conectamos a los participantes con la compañía, su visión y sus metas de negocio.

Me apasiona aprender y emprender. No sólo en mi vida profesional, sino también en mi vida personal. Siempre que logro algo y que logramos algo con el equipo de la empresa, o en la casa, ya estamos pensando en cómo ir al siguiente reto.

En el futuro, me veo liderando situaciones más complejas en el negocio. La cadena de valor de esta industria es una de las más complejas del mundo y funciona como un reloj.

También creo que seremos la generación que lidere la transformación de la industria automotriz hacia mejores soluciones de movilidad, al alcanzar la meta de la organización que es construir un mundo con cero accidentes, cero emisiones y cero congestión.”

Trayectoria de Sonia Constante: Con una trayectoria de más de 20 años en el sector automotor, estudió Administración Industrial. Tiene un MBA con especialización en Recursos Humanos otorgado por la Universidad de Newport. Es Coach Ejecutiva Certificada desde 2010 y posee certificaciones internacionales en Lominger, MBTI, DISC, Zenger Folkman, Hogan, entre otras de desarrollo del potencial humano.

“Siempre he contado con el apoyo de GM, por su cultura de inclusión y equidad”

Ivonne Ayala, Gerente financiera de GM Sudamérica para Ecuador

Ivonne Ayala, gerente financiera de GM Sudamérica para Ecuador Javier Flores/El Comercio

“Trabajo en General Motors desde hace 14 años. Estudié Administración de Empresas y tengo un MBA con mención en Finanzas. Escogí esta carrera porque siempre me ha apasionado la toma de decisiones. Siempre me ha gustado formar parte del equipo de liderazgo que planifica la estrategia de la compañía.

En el 2007, el equipo de Recursos Humanos me contactó. En ese momento, estaba trabajando en el sector farmacéutico y me pareció interesante cambiar de industria. Pero, además, la persona que me contactó supo transmitirme muy bien la estrategia y los valores de General Motors. Eso me llamó mucho la atención y por ello participé.

Desde esa llamada hasta la entrevista final, lo que más me impresionó fue el compromiso y la pasión de la gente que trabajaba en General Motors. Y eso fue lo que me convenció.

Mis funciones actuales consisten en desarrollar e impulsar la estrategia de precios e incentivos de la compañía. También, maximizar la rentabilidad de todo el portafolio y de todas las áreas de la compañía. Otra función importarte es desarrollar mi equipo de trabajo y apoyarlos en su crecimiento de carrera.

Uno de mis logros más importantes dentro de la empresa justamente ha sido mi carrera profesional. Es decir, mi desarrollo de carrera. Es un proceso que he disfrutado mucho, no sólo por el aprendizaje, sino también por los retos importantes que he tenido. En todo el camino siempre he contado con el apoyo de GM, principalmente por su cultura de inclusión y equidad. Eso me ha servido de apoyo durante toda mi carrera.

Otro factor importante, que yo considero como un logro, es ser parte del equipo de liderazgo que ha conseguido adaptar la estrategia de la compañía, al adelantarnos a los cambios del mercado global y del mercado local.

Mi familia es mi inspiración, es mi motor. Y junto con mi esposo Pablo, que tiene su especialidad en Marketing, hemos logrado formar un equipo en el cual nos apoyamos en todas las actividades y responsabilidades de nuestro hogar. Mi hijo Martín tiene 7 años. Es un niño muy inteligente y lleno de energía. Le encantan los deportes. Incluso ahora me está acompañando en el teletrabajo y ha aprendido portugués. Algo muy importante dentro de mi vida también son mis padres. Ellos han sido mi inspiración, mi motor y mis mentores.

Me encanta compartir con mi familia. Nos gusta mucho recibir a la familia en la casa, compartir una comida, una buena charla. Me encantan los deportes y disfrutamos mucho viajar.

Mi mayor sueño es ser la inspiración de mi hijo, poder guiarle para que alcance todo lo que él se proyecte. Pero, sobre todo, ayudarle para que sea un gran ser humano. Y , a nivel profesional, mi sueño es ser una gran líder que pueda ayudar e inspirar a mi equipo de trabajo para lograr sus metas y las metas de la organización.

Una anécdota muy importante para mí y llena de alegría dentro de la empresa es que a los pocos meses de llegar a GM tuvimos el lanzamiento del Chevrolet Aveo. En ese momento, quien fue mi primer jefe no pudo ir al evento por un tema personal y me cedió su invitación. Fui al evento y allí encontré a quien ahora es mi esposo. Ya nos conocíamos antes, pero en el evento nos volvimos a ver. Y desde ahí comenzó nuestra historia. Es algo muy lindo que recuerdo y que forma parte de mis anécdotas más alegres en GM.

Mi pasión es inspirar, motivar e impactar de forma positiva a la gente que me rodea, a mi familia, a mi equipo de trabajo y a mis amigos.

Me encanta trabajar en equipo para lograr posicionar al país dentro de la región , y para mantener a GM del Ecuador como la líder automotriz en el país.

A mediano plazo, me veo en un cargo de liderazgo en la casa matriz de GM en Detroit. Me encantaría liderar las finanzas de nuestro futuro como GM que son los autos eléctricos. Y a nivel personal, con la bendición de Dios, estaré en la graduación de mi hijo Martín, cerca de entrar a la universidad.”

Trayectoria de Ivonne Ayala: Cuenta con 17 años de experiencia en el sector automotor. Se graduó de Ingeniera Comercial con especialización en Finanzas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un MBA con mención Finanzas por la Universidad Internacional SEK y cuenta con diversas capacitaciones internacionales otorgadas por la compañía. Tiene también experiencia laboral en el sector farmacéutico y de consumo masivo.