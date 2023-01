Los ecuatorianos prefieren los SUVs de Kia

Contenido patrocinado

Los ecuatorianos mostraron su preferencia por los SUVs de Kia en 2022. Fue la marca más vendida en el segmento con una participación del 15,5% en el mercado, versus el 10,3% del segundo competidor.

Sus modelos de mayor aceptación fueron el Sonet, Stonic, Seltos y Sportage. Mientras que sus modelos híbridos tuvieron el 40% de participación en el mercado, gracias al Kia Stonic, el SUV híbrido más vendido.

Esta participación se logró gracias a la filosofía de la marca, que busca convertirse en el proveedor líder en soluciones de movilidad sostenible, con productos innovadores, futuristas, seguros y confortables.

Si hablamos de seguridad, sus vehículos cuentan con Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS, por siglas en inglés), entre los que destacan: frenado autónomo de emergencia; asistente de colisiones delanteras con detección de peatones, ciclistas, niños y cruce de vías; control crucero adaptativo; mantenimiento y seguimiento de carril; sensor y monitor de punto ciego; alerta de tráfico cruzado y sensor de parqueo.

A esto se suma su garantía, el servicio en sus talleres y concesionarios, y el ahorro de tiempo y dinero en los mantenimientos de sus vehículos, que se realiza cada 10 000 kilómetros.

Además, Kia ha diseñado vehículos ajustados a la realidad del país para satisfacer las necesidades de los ecuatorianos y ha incrementado su portafolio con vehículos de características eco amigables para reducir las emisiones de CO2 y el uso de combustibles fósiles. Entre los modelos más solicitados están: los híbridos All-new Niro y All-new K5 (antes Optima), y los 100% eléctricos All-new Soul EV y EV6.

El EV6 de Kia ganó como auto europeo del año, Red Dot Award 2022, fabricante del año en los premios TopGear.com y fue finalista como vehículo utilitario americano del año.

Sus planes para el 2030

Hace tres años, Kia hizo público su compromiso estratégico de ser líder en movilidad sostenible hasta el 2030 con su ambiciosa estrategia Plan 3S que se enfoca en tres aspectos: Movilidad, Energía y Planeta Sostenible.

Sus cuatro objetivos comerciales claves son: acelerar la electrificación y lograr ventas anuales de 1,2 millones de vehículos eléctricos con batería (BEV); alcanzar USD 4 millones en las ventas anuales de sus vehículos, incluidos más de 2 millones de modelos ecológicos; expandir la aplicación de funciones de automóvil conectado y de conducción autónoma; y convertirse en la marca número uno en el mercado mundial de vehículos especialmente diseñados (PBV - Vehículos construidos bajo un propósito).

Sus autos fueron premiados

El All New Sportage ganó como el auto del año 2023 en Grecia y ABC Auto del año 2023, mientras que el All New Niro fue finalista en el auto europeo del 2023 y ganó el Golden Steering Wheel.