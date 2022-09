El referéndum de Chile para cambiar la Constitución de 1980, reformada en 2005 por el presidente Lagos, mantuvo atenta a la Región. Más aún, porque hace solo dos años, -en octubre del 2020- más del 78% de los chilenos votó un referéndum a favor de escribir una nueva constitución a la luz del criterio de que Chile necesitaba un cambio radical.

Pues bien, la propuesta de cambio radical que se planteó no terminó gustando a todos, pese a haber sido un ejercicio bastante plural. La Asamblea de 154 ciudadanos tuvo representantes de todo tipo: activistas, políticos, indígenas -representados en 17 escaños-, y además equitativamente concebida desde una visión de paridad. Se puede decir que su contenido era altamente garantista. Sobre esa base, se creyó que la consulta estaba ganada, y en un inicio las mismas encuestas lo daban por hecho.

No obstante, la reacción de los votantes fue distinta y Chile dijo que no. Sacando cuentas democráticas sobre el resultado, hay que decir que si bien está claro que los chilenos quieren un cambio, no es menos cierto que la percepción de que se quería imponer tesis y propuestas a la fuerza sobre temas que cambiarían la vida de todos fue determinante. Y allí el descontento se generalizó y ganó espacio. Además, varios sectores se sintieron ladeados, ignorados y fuera del debate. Un reclamo importante justamente, ha sido, el que no se han tendido puentes de unidad entre las visiones distintas, y que la violencia pretendió ganar a la confrontación responsable y respetuosa de las ideas.

El ejemplo de Chile muestra lo difícil que es en la práctica construir una visión de país que incluya los criterios de todos al menos en los debates, y que cuando se polariza al extremo, propuestas interesantes pueden no llegar a ver la luz. Este revés para el presidente Boric debe servir a todos en la región, pues está claro que no siempre la imposición forzosa sin diálogo resulta, y las causas si no son de todos no van. Hay que entender esa realidad.