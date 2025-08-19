“Un rayo solo de sol/ refundido en la neblina./ Muros de cielo./ Luz y agua./ Buques zozobrantes./ Tempestades./ En su taller más pequeño que el silencio,/ Una muchacha limpia, uno a uno, los pinceles”…

El artista gruñe, brama, calla. Bajan, por su rudo y rugoso rostro, gruesas gotas de sudor. Su cuerpo se mueve lerdo, como una vieja ballena jorobada en tierra. Ha sufrido mucho ese hombre. Perdió a su madre en un manicomio, por cuyas afueras deambuló eternidades pretendiendo verla. Perdió a su hermana y a su padre, los únicos seres que, él cree, le prodigaron amor.

Buscando sin cesar la esfera de lo sublime

Se siente solo y se prende al cobijo de una vecina veinte años menor que él, visita burdeles de mala muerte, es víctima de pandillas de niños que le gritan improperios. Desde el río a cuyas orillas vive, ve las inmundicias de los habitantes de ese suburbio londinense. Tiene que asistir obligado a ceremonias de la aristocracia donde lo ven con desagrado. Ha decidido borrarse entre los vivos y vivir anónimo.

Su paranoia lo lleva a extremos: duda de su propia sombra cuando esta lo persigue día y noche. Teme a su amante, a la muchacha que baldea el piso de su irrisorio taller, a los rapazuelos de la barriada, a los compradores de su arte, a sus sueños donde baila su madre –desgreñada muñeca de trapo– en medio de una caterva de locos estrafalarios que juegan con él zarandeándolo como a un pelele.

Leche y brandi fueron su último sustento. Murió casi ciego y solo, apenas ayudado por su amante quien lo acompañaba cada vez menos, 76 años. Fue tal su aislamiento, que la certificación de su fallecimiento le endosó 81. Nadie en el mundo supo dónde vivió su último tiempo. Ni el ama de llaves de su propia casa en una zona de las clases altas inglesas. ¿Por qué se retiró a una casucha de Chelsea donde era el hazmerreír de los pobladores que lo llamaban almirante Booth y los chicos que le decían Puggy (trato coloquial para los cerdos)?

¿Qué lo conminó a autoconfinarse? ¿Su paranoia, su depresión, su repulsa a la gente? ¿Por qué se agostaron sus ojos? ¿Por desafiar al sol y plantarse frente a él para sustraer su luz y usarla en su arte? ¿Por trabajar días y noches sin pausa, cautivo de las oquedades de su ser?

Ensimismado, excéntrico, solitario, William Turner (Inglaterra, 1775-1851) fue un niño prodigio. A los 11 años colgaba sus dibujos y acuarelas en la barbería de su padre. La gente se aglomeraba para adquirirlos. Más ganaba él que su padre.

Vinieron sus triunfos académicos y sus dibujos y acuarelas generaron embeleso. A los 12 años ingresó a la Real Academia de las Artes donde sorprendió su genio. Cumplidos sus 24 se convirtió en el artista más joven –hasta nuestro tiempo– elegido académico titular de la Academia.

De un instante a otro, le cayó el torvo conservadurismo del sistema. Lo acusaron de revolucionario y de atentar contra el arte y sus principios. Su nombre y su obra se desvanecieron.

Dominó todas las técnicas de la época, creó una tendencia innovadora: la acuarela de exposición, formato heroico, efectos tornadizos y temática propia. En lo formal, resoluciones con ralladuras del papel y asimilación de la pintura húmeda para cautivar la mayor luz posible. Luz que será el núcleo de su creación visual. Esa inasible, inaudible, enigmática luz que no acecha una obra pictórica, sino que se torna en su sustancia, en su savia, en su ánima, y, acaso, en la razón de vida de su perseguidor.

Es imposible buscar la vida de Turner más allá del arte; él no existe sino en la pintura. Tuvo dos hijas de quienes solo hay datos confusos. Llamaba hijos a sus obras: óleos, acuarelas, dibujos, bocetos. En una ocasión comentó, iracundo, que detestaba a los hombres casados: “jamás son capaces de ningún sacrificio y pasan preocupados por sus deberes familiares o alguna tontería por el estilo”.

Una piedra gigantesca en el ángulo derecho, de aquellas que solo él levantaba. Primer plano: un valle fluido y, en horizonte, una alta, inacabada montaña precedida de tres más pequeñas, tocadas de nieve. Es de tal belleza esta obra que quienes la ven –señala Laura Díez, 2020– se alucinan y se creen a punto de sentarse en la piedra para pasar la vida como esos peregrinos que, cuenta La flor de los santos, pasaban su vida oyendo cantar a un ave enviada por Dios.

Pequeño, gordiflón, desagradable. Envuelto en un enorme pañuelo rojo –cuenta un invitado a una cena ofrecida por Charles Dickens–, nada lo inducía a quitárselo. Parecía que se reía de todos en silencio. Pero una suerte de fulgor apareció de pronto sobre su cabellera dispersa cuando fijó sus ojos en las luces cambiantes del mar; solo entonces dejó esa mueca insoportable.