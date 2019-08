Tomo prestado para este artículo el título del libro del escritor colombiano William Ospina y, como él, digo: “Tal vez se cumplirán las previsiones de los profetas de la ciencia ficción. Tal vez los hangares atómicos darán cuenta de una humanidad frágilmente hacinada en inmensas colonias urbanas; o la bomba demográfica convertirá a los humanos en termitas enloquecidas que se aniquilen a sí mismas; o los ríos de autos o la industria indiscriminada y los pesadillescos plásticos indestructibles y las basuras inmanejables convertirán a las ciudades en reinos inhóspitos de la neurosis, la velocidad y el desorden; o tal vez un día la humanidad desesperada de sí misma, de sus congestiones vehiculares, de su frenesí industrial, harta de publicidad, aterrada de inseguridad, sorda de estruendo, recordará que existen campos inmensos y encontrará otra vez el camino de una vida lenta y sensata; o tal vez una masiva deserción de los termiteros humanos llevará terror a los campos como a veces lo trajo a la ciudad.”

Tal vez es tarde para el hombre, porque las selvas arden y queda la desolación de tierras calcinadas; porque los ríos se han convertido en pestilentes desaguaderos de las ciudades y las quebradas en botaderos de basura y los páramos, en desiertos que sufren la agresión de una sociedad de bárbaros ante la indolencia del poder que cierra los ojos y se esconde en las telarañas de las leyes, en el discurso político, en la comodidad y en la negación. Es tarde, porque estamos destruyendo el mundo, liquidando el patrimonio que heredamos, arruinando la herencia de los nietos. Es tarde porque borramos el horizonte con muros de cemento, arruinamos el silencio con estruendo, matamos la paz con la ambición, y reemplazamos la escuela con la televisión, la lectura con programas chabacanos, la generosidad con la codicia, la solidaridad con el cálculo. Es tarde, porque hemos renunciado a la condición de ciudadanos y ahora ostentamos, con estúpida arrogancia, el papel de fabricantes de desechos y depredadores de playas y de campos.



Como dice Ospina, “…hay tanto culto por la materia que no va quedando espacio para el espíritu, hay tanta información que escasea el espacio para el conocimiento y sin embargo, tanto conocimiento que no quedó espacio para la sabiduría. Con tanta prisa, olvidamos hacia dónde íbamos; con tanto trabajo, olvidamos que trabajábamos para mejor vivir; con tanto consumo olvidamos que era importante ser algo y ser alguien; con tanta pasividad y tanto espectáculo olvidamos que fue la capacidad de crear la que nos hizo humanos”.



Será tarde para el hombre, si no volvemos a la valoración de las cosas más allá del dinero, y de las personas más allá del cálculo. Será tarde, si seguimos enterrados en la indolencia.