En el último quinquenio ya aumentó el número de pobres porque la economía se estancó y ahora la pandemia está profundizando el empobrecimiento porque no se puede vencer a la avaricia de los que tienen la riqueza del país. Mas bien los trabajadores aceptaron contribuir a partir de salarios de USD 720.

El tamaño del error es USD 1 400 millones de dólares que se necesitan, tanto para entregar dinero a los más pobres para que no mueran contagiados, tengan capacidad de consumo y movilicen la economía y el empleo, como para apoyar a las pequeñas empresas que van a quebrar en cascada, lo que deprimirá a la gente pobre que engrosará la masa de informales que sufrirán durante el próximo quinquenio, período durante el cual, según el Banco Mundial, en el Ecuador no crecerá el Producto Interno Bruto, PIB por habitante.



Entonces es inevitable el aumento del número de pobres, pues quienes ascendieron a la llamada clase media vulnerable volverán a ser pobres y endeudados y tendrán que trabajar lo mismo por menores remuneraciones, porque aprovechando la crisis de la pandemia los empleadores abusarán para ser competitivos a base de mano de obra barata.



Ojalá no se llegue al extremo de disminuir salarios a quienes trabajan en los sectores camaronero, atún, pescados y banano, que en los últimos dos años fueron competitivos pagando los salarios prevalecientes antes de la pandemia y exportaron más de USD 20.000 millones.



Si no hubiera tanta codicia de los únicos que tienen dólares ahora, pero en el exterior, se podría pensar en un programa de repatriación de capitales para salvar la dolarización, pero esto es pedir peras al olmo, pues ellos cómodamente seguirán pugnando por mantener el dólar como moneda nacional a base del sacrificio de los pobres. Se diga o se calle estos son hechos in contrastables.



Pero de cara al futuro el Estado debe aplicar procesos inteligentes de recaudación de modo que los adinerados egoístas ya no amasen fortunas eludiendo y evadiendo el pago de los impuestos.

Desgraciadamente el poder político seguirá secuestrado por el poder económico y no se podrá racionalizar la tributación con leyes justas porque impera “la ley del más vivo” como nos recuerda Simón Espinosa.



Si se pagaran bien los impuestos tendríamos con qué afrontar esta crisis profunda, pero la corrupción induce a denegar toda colaboración a gobiernos corruptos, por lo cual toda corrección hacia un nuevo rumbo quedará en manos del nuevo gobierno.



Con todo esto hemos empeorado la mala imagen del Ecuador como un país desordenado, nada confiable y pronto invivible, porque habrá una implosión que repetirá la emigración como en la crisis bancaria de fin de siglo.

Nadie le va a prestar al Ecuador más dinero que el ya comprometido por los multilaterales y el país morderá su pobreza por mucho tiempo hasta que haya un nuevo capital humano pensante que elija bien a los mandatarios y entierre a los corruptos.