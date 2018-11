Destape eléctrico

Son preocupantes las esporádicas informaciones del estado del sector eléctrico. Pero las autoridades no han expuesto un panorama integral que permita apreciar la magnitud del problema. No se da a conocer el Plan Maestro del Electricidad vigente. El CNEL publica el de 2016.

El gobierno anterior contrató ocho centrales hidroeléctricas con una potencia combinada gigantesca de 4.576 MW; el problema que se vislumbraba era qué se iba a hacer con tanta potencia. Los monumentales proyectos de industria pesada que promovía el gobierno anterior no se materializaron: Refinería del Pacífico, petroquímicas, acería y extrusora de aluminio. La alternativa era exportar, aunque no se sabía a quién.



En octubre comenzó el semestre de estiaje en la vertiente amazónica. No debería haber problemas, ante tan descomunal capacidad de generación. Pero para esta semana, la oferta eléctrica tuvo un componente de 26% de generación térmica y 3,6% de electricidad importada de Colombia. Tanta inversión en hidroeléctricas, tanta deuda externa para construir las centrales, y se sigue quemando combustibles. ¿Qué sucedió?



Para contrarrestar el estiaje de la vertiente amazónica, se construyeron dos centrales de vertiente al Pacífico. Ninguna de las dos está generando. En 2011, cuando empezó a construirse Toachi-Pilatón, entre Pichincha y Santo Domingo, se dijo estaría lista en 2015. La obra quedó a medias, abandonada. La construcción de Minas-San Francisco, entre Azuay y El Oro, arrancó en 2012 y desde hace algún tiempo consta como lista en 99%: ¿Es superable el último 1%?



De las seis en la vertiente amazónica, se han entregado tres, incluyendo la nueva ancla del sistema, Coca-Codo Sinclair. La inauguró el gobierno anterior, pero el actual encontró 4.000 microfisuras en las turbinas.



La segunda en importancia es Sopladora, inaugurada en 2016, en el Paute aguas abajo de la central el Molino. Según las autoridades, la constructora “intempestivamente y sin fundamento legal” abandonó la obra en enero de este año, o sea dos años después de inaugurada. ¿Está operativa o no? ¿Qué falta?



Es hora del destape. Que las autoridades eléctricas revelen la realidad del conjunto de las centrales hidroeléctricas, cuál es su verdadera potencia, qué puede esperarse de las inconclusas. Ya se escucha que se contempla construir dos hidroeléctricas más.



Esto no es todo. Se contrató una línea de 500 MW que una Coca-Codo Sinclair con Quito y Guayaquil, pero a Guayaquil nunca llegó. Hay múltiples problemas de subtrasmisión. Las industrias asentadas en Durán, ciudad satélite de Guayaquil, no tienen energía eléctrica.



Lo único que habría funcionado con precisión de reloj suizo en el sector eléctrico bajo el régimen anterior, fue el sistema de recaudar y distribuir coimas. Ese es otro problema.