Asamblea y pro forma

La Pro forma llegó a la Asamblea y está para el debate luego de pasar por la Comisión de lo Económico. Voces se levantan en protesta por las reducciones en las asignaciones de muchas instituciones públicas. El riesgo es real que sea aprobada con una minoría de votos, primando los votos en contra y las abstenciones.

Si hay algo que criticar, sin embargo, son los malabares que se hacen para maquillar el mal estado de las finanzas públicas. El déficit es mayor al que consta en la Pro forma. Lo que debería hacerse es reducir el gasto, no incrementarlo.



El punto más evidente es el del precio del petróleo, sobreestimado en al menos USD 5 por barril de lo más probable que promedie en 2019. Los ingresos serían menores en unos USD 600 millones a lo estimado. Si bien esto tiene que rectificarse, en descargo de las autoridades la caída en el precio fue inesperada y posterior a la fecha en que se elaboró la Pro forma. El precio de USD 59 es lo que podía esperarse en octubre.



Entre los maquillajes está presupuestar como ingresos corrientes USD 1 mil millones de pago anticipado en concesiones viales o de empresas públicas, proceso que aún no está en marcha. Se clasifica como inversión lo que es gasto corriente, para no poner en evidencia que se incumple con la regla que el gasto corriente no puede superar al ingreso corriente.



El problema central es que el gobierno tiene un rol de pagos abultadísimo, equivalente al 8.7% de la producción nacional (PIB), cuando el promedio mundial para países de entre 10 y 20 millones de habitantes es 6%, según el Banco Mundial.



Estamos 45% por encima del promedio, sin que eso se traduzca en servicios educativos, de salud o seguridad de excelente calidad. Hay un exceso de empleados que perciben un sueldo que no lo devengan prestando servicios a la población. La Pro forma no plantea reducir este rol de pagos. Peor aún, en su programación hasta 2022.



Otro rubro que merma de manera importante los ingresos, es el subsidio a los combustibles, agravado porque hay que importar combustibles de alta calidad. El gobierno anterior invirtió sobre USD 4 mil millones en proyectos de refinación, sin resultados positivos salvo en los saldos bancarios de ciertos funcionarios y contratistas.



Una reducción de unos USD 5 mil millones de gasto entre sueldos y subsidios en forma gradual a lo largo de tres años, permitiría cerrar la brecha fiscal. Mientras tanto, el endeudamiento agresivo continúa, crece la partida presupuestaria para intereses, son USD 3.365 millones en 2019.



Durante los próximos cuatro años, vamos a necesitar créditos externos por un promedio de USD 10 mil millones anuales. El día que no haya quien nos preste, habrá que hacer un drástico ajuste al apuro.



Mejor iniciar ya un ajuste paulatino y controlado.