La primera vacuna

Gran Bretaña es el primer país en empezar la vacunación, con el producto del laboratorio estadounidensePfizer: no esperó a la inminente salida de la británica AstraZeneca-Oxford. Moderna, también estadounidense, ha pedido aprobación para su vacuna a la FDA.

La vacuna se aplica primero en Gran Bretaña porque las autoridades sanitarias de ese país confían en los estudios presentados por los grandes laboratorios, mientras que la FDA insiste en revisar los resultados de las investigaciones antes de dar su aprobación.



El Ministro Zevallos indica que las primeras vacunas llegarán en enero, de Pfizer o AstraZeneca, una vez aprobada por la FDA. Así corrobora lo anunciado por el Presidente. Pero si algo llega en enero, será simbólico: la AstraZeneca recién tendría aprobación ese mes. Marzo parece el plazo más probable para la llegada de un contingente importante de vacunas, y así lo había manifestado el Dr. Zevallos anteriormente.



En el caso de las vacunas Pfizer y Moderna, su producción inicial está comprometida con los EE.UU., Europa, Japón y Australia. Además son costosas y requieren mantenerse en superfrío, lo que no las hace prácticas dada la calidad de las instalaciones sanitarias del país. Difícilmente llegarán en cantidades importantes. La que vendrá de manera masiva es la AstraZeneca, cuya coproducción incluye laboratorios de Argentina y México, es barata, y puede almacenarse en una refrigeradora normal. Es posible también que llegue la vacuna china, pero aún no se conocen los resultados de sus estudios.



En 2021, con vacuna o sin vacuna, habrá rebrotes y seguirá siendo necesario usar mascarilla, lavarse continuamente las manos, respetar el distanciamiento social, mantener el aforo reducido de restaurantes y teatros, fomentar el teletrabajo. Continuarán los controles a la movilidad, aunque no tan estrictos como este año. El Doctor Fauci, la mayor autoridad en enfermedades infecciosas de EE.UU., considera que ese país volvería a la normalidad en el tercer o cuarto trimestre.



En muchos países tomará más tiempo. Josh Michaud y Jen Kates, expertos en políticas de salud pública de la Universidad John Hopkins, estiman que recién a fines de 2021 se podrá satisfacer el requerimiento mundial de vacunas. (revista Foreign Affairs, edición de diciembre)



La vacuna se demorará en llegar a todos. En Ecuador, la vacunación es monopolio estatal, está prohibida la vacunación en consultorios, clínicas privadas o farmacias, lo cual tornará lento al proceso, además que la aglomeración será ocasión de contagios.



No se sabe cuánto tiempo durará la inmunidad. Si la vacunación avanza lentamente, es posible que los primeros vacunados pierdan protección antes que se haya terminado de vacunar a todos los ciudadanos, y por lo tanto se convierta en proceso interminable.

Paciencia. Esto va para largo.