No hay de dónde

La Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección ante el atraso en el pago de los salarios del Gobierno central correspondientes a julio, con miras a que las cortes conminen al Ministerio de Finanzas al pago inmediato. Los atrasos son por USD 369 millones. En la cuenta única hay USD 361 millones. No alcanza. Y si es que hubiera, sería de créditos externos. Endeudarse a 10% anual para pagar sueldos. Insostenible.

Mas allá del problema inmediato, hay que poner punto final a esta situación. El Gobierno recibió del predecesor un rol de pagos inflado. Lo peor es que se trata de puestos de escritorio con sueldos elevados. Bueno fuera que se tratase de más maestros y médicos. El Gobierno actual comparte la responsabilidad por no haber reducido el rol de pagos, lo que era posible, ya que buena parte del piponazgo correísta es mediante contratos a plazo fijo, que pueden no renovarse. Pero el Gobierno actual los continuó renovando y hoy no puede pagar salarios de maestros y médicos por mantener un exceso de burocracia.



La situación se ha agravado puesto que los patronos privados, ante la crisis, han despedido y rebajado sueldos, a la vez que temporalmente han reducido la semana laboral. Como el Gobierno no ha ajustado su tamaño, ahora la carga de mantener al sector público se torna más pesada para un reducido sector privado.



El ajuste tendrá que darse desde varios ángulos. Si este Gobierno no lo hace, lo tendrá que emprender el nuevo presidente desde el primer día. El primer paso, eliminar a los empleados que no prestan servicios necesarios. Segundo, reorganizar procedimientos para hacer mejor uso del capital humano, lo que debe resultar sea en mejores servicios al público, o en la eliminación de cargos que resulten redundantes. Tercero, igualar los sueldos a los niveles que se pagan en el sector privado. En el Gobierno, se pagan sueldos elevados en cargos que no conllevan mayor responsabilidad, en cambio no se paga adecuadamente a los funcionarios de mayor rango y mejor preparación.



La pandemia, al hacer caer la demanda de petróleo y por lo tanto su precio, y la lucha contra la misma, esto es la cuarentena seguida del semáforo que han frenado a la producción privada, inciden en la caída de los ingresos fiscales, lo que agravó la crisis. Pero eso era previsible. En las últimas décadas hemos tenido dos fenómenos del niño devastadores, terremotos, erupciones volcánicas. Por eso, con Gustavo Noboa el Estado creó un fondo con ingresos petroleros que sirviese para poder atender una crisis. Gutiérrez y Palacio lo alimentaron. Pero Correa se lo gastó.



Si aprendiésemos de la experiencia, tan pronto el país retome el crecimiento económico y rebaje la deuda pública, se deberá volver a crear un fondo, que esta vez se alimentaría de ingresos mineros.