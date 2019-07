Latinoamérica retrocede

“Nuestra región está creciendo menos,”y la desigualdad y pobreza van en aumento” es el desalentador balance de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Ciespal.

Bárcena compara con la primera mitad de la década, en que la región tuvo un buen desempeño. Hasta 2014, los precios de las materias primas fueron altísimos, hoy han bajado a niveles normales: América Latina baila al vaivén de esos precios. Lo que lleva a la pregunta, ¿Por qué esa dependencia en materias primas? Y de ahí, a otra más general. ¿Por qué unos países se desarrollan, y otros no?



Los pensadores del pasado buscaron respuestas y algunos ofrecieron explicaciones convincentes: la geografía (Montesquieu), la ética protestante (Max Weber). Pero las salieron críticos con respuestas demoledoras.



Desde 2012, la explicación con más aceptación es la de Acemoglu y Robinson: son las instituciones. Los autores elaboraron en una tesis ya propuesta por Douglass North 20 años antes.



Entre los eventos de la Junta de Gobernadores del BID en Guayaquil la semana pasada, Ricardo Hausmann, ministro de economía de Juan Guaidó, ofreció una conferencia magistral. Hausmann es profesor de Harvard y muy conocedor del Ecuador. Entre otras cosas, asesoró a Mahuad en el proceso de dolarización. Hausmann comenzó explicando la teoría de Acemoglu y Robinson, sólo para echarla abajo. Observó que siendo México un solo país, con una sola constitución, presidente, congreso, moneda y sistema tributario, tiene estados muy ricos, y otros muy pobres. Con las mismas instituciones no cabría esa diferencia, concluyó. Ofreció entonces su explicación preferida: es el conocimiento, o capital humano. En términos más técnicos nos la explicó años atrás, cuando vino a difundir un estudio conjunto de Harvard y el BID. Ahora optó por explicarlo como la acumulación de letras: a más letras, más palabras podemos escribir. Hablemos de hacer animales.



Un país que solo puede trabajar con los elementos L, O y R, solo puede hacer un loro. Si aprendiendo, arduo proceso que toma años, o por inmigración, se aprende la B, también podemos hacer un lobo. Una U, y hacemos un burro, una Z, un zorro. Añadir conocimientos que se complementan con los que ya tenemos nos permite diversificar nuestra producción, y he ahí el desarrollo. Todas esas explicaciones tienen algo de cierto, por eso nos atraen, pero ninguna basta para explicar problema tan complejo, como que la industrialización se inicia en Holanda y Gran Bretaña, rápidamente avanza por Europa del Norte y sus colonias, que hoy Asia Oriental se desarrolle pasmosamente, y Latinoamérica queda atrás.

Habrá que trabajar en todos estos ángulos. Mejor educación, atraer inmigración calificada, adoptar una ética de trabajo, fortalecer instituciones. Una ardua tarea por delante.