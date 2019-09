Cannabis sí, lactosuero no

El editorial grafico de Lujan el viernes lo dice todo. Que la vaca nos de jugo de marihuana, ahora que va a ser legal, en lugar de lactosuero, ilegal.

Son controvertidas algunas de las recientes reformas al Código Penal. En lo relativo al cannabis, se autoriza la comercialización de fármacos que contengan el componente medicinal de la marihuana, más no el cultivo de la misma. Posición con la que concuerdo. Los laboratorios podrán importar este componente para la producción de genéricos.



En cambio, en lo relativo al lactosuero, la prohibición nos parece un error. Los ecuatorianos consumen muy poca proteína, lo cual es un grave impedimento para su pleno desarrollo. El lactosuero, subproducto de las queserías, es muy rico en proteínas y no debe desperdiciarse. La posición de los ganaderos es que la gente tome leche en lugar de lactosuero. Pero los que compran lactosuero, no tienen para comprar leche.



Hay un precio político para la leche, más alto del que sería el precio de mercado. A ese precio, se produce más leche de la que se demanda. Como el precio es alto, ese excedente no se puede exportar. Si el Estado persiste en regular el precio de la leche, debe ponerlo más cerca del precio de mercado, para que baje y que más personas puedan consumirla. Que los ganaderos busquen reducir costos. No es sostenible en el tiempo que el Ecuador tenga precios de alimentos básicos más altos que los países vecinos. La reforma suma expresamente la leche a los productos cuya compra a un precio inferior al oficial se pena con cárcel. Esta bajo el capítulo de agiotaje, que es “especulación abusiva y sobre seguro, cuyo principal objeto es obtener un lucro exagerado”. Si un comerciante compra al productor a un precio inferior al oficial, y lo vende al público con un margen razonable, ¿cómo puede ser agiotaje?



Los colegisladores debieron hacer todo lo contrario: eliminar la pena de cárcel para quien compre banano, maíz, arroz u otros productos agrícolas a precio inferior al oficial. Ecuador es un gran exportador de productos alimenticios, agrícolas y pesqueros, y no hay justificativo para la ineficiencia. El agricultor debe poder vender a precios de mercado; la protección que reciba debe ser solo contra el dumping de otros países. Las prácticas desleales en el mercado interno, ya las regula la Superintendencia respectiva.



Se pone un precio político alto para el arroz, y el resultado es que entra arroz del Perú: el precio político no protege al arrocero de costos exagerados. Se protege al maíz duro nacional, y el costo es carne de pollo y cerdo más cara que en Colombia. En temporada baja, el exportador de banano no puede pasar un precio político alto a sus clientes internacionales. Hay que abandonar los precios políticos y propender a menores precios de la proteína y a una mejor alimentación.