¿Vox populi, vox Dei…?

La democracia en naciones educadas y cultas es una válida y segura herramienta de gobernanza y gobernabilidad; pero no necesariamente, en sociedades de bajo nivel educativo y cultural; no digamos en pueblos engañados por los ofrecimientos imposibles de políticos en campaña. Aristóteles, hace más de dos mil años, advertía dos regímenes, la de los virtuosos y la de los degenerados, clasificando los gobiernos en: a. Los de uno: la monarquía y, su degeneración la tiranía. b. El de pocos: la aristocracia y, su degeneración la oligarquía. c. Los de muchos: “politeias gobierno constitucional” y, su degeneración la democracia del pueblo.

Si usted, tuviera que escoger un médico para una delicada operación, o un capitán para un viaje en alta mar con su familia, ¿dónde buscaría las recomendaciones? ¿En las calles y mercados dentro del estruendoso tráfico con gente apurada y poco reflexiva? o, ¿acudiría a un cuerpo de destacados médicos o almirantes, a fin de que éstos objetivamente le recomienden a los más competentes? En esta perspectiva, ¿no le parece imprudente encargar el sagrado bisturí o timón de un país, a personas elegidas por mayorías poco formadas y fácilmente influenciadas?, siendo irresponsable incluso para aquellas mismas, ya que con su ligero voto contribuirían a cavar sus propias tumbas, junto con las del resto.

El pensamiento de los padres fundadores, Franklin, Jefferson, Washington, etc, pudiera quizás dar luces de solución; por supuesto alejadas de dictaduras, defender privilegios, exclusión por raza, sexo, condición económica o social; pero si considerando el nivel de madurez de los electores y, elevando los requisitos para ser candidatos. Una democracia indirecta para elecciones claves, a la luz de la Libertad y de la República, pudiera tener sentido. Lo planteado, no es un retroceso como algunos pudiesen pensar, sino reconocer que el paradigma de la democracia directa, no es lo más inteligente al momento en función de país. ¿O evolucionamos, o seguimos tal cual?