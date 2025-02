El domingo 9 de febrero, 13,736,314 ecuatorianos debemos acudir a las urnas para ejercer nuestro derecho y deber cívico al voto. En esta ocasión votaremos por un binomio presidencial (presidente y vicepresidente), asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, y parlamentarios andinos. En esta columna explicamos cómo votar de manera responsable y por qué hacerlo con reflexión es clave para el futuro del Ecuador.

¿Quiénes deben o pueden ejercer su derecho al voto? En Ecuador el voto es obligatorio para todos los ciudadanos ecuatorianos residentes en Ecuador que tienen entre 18 y 64 años. Para los jóvenes entre 16 y 17 años, personas mayores de 65 años, ecuatorianos residentes en el exterior, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, personas con discapacidad y analfabetos, el voto es facultativo. Las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada pueden también ejercer su derecho al voto. Los extranjeros residentes legales por al menos cinco años tienen también la opción de votar de manera facultativa.

Antes de la votación, verifique el lugar donde está ubicado su recinto electoral, lo cual puede consultar en el portal [CONSULTA LUGAR DE VOTACIÓN], que es un canal oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE). Acuda puntualmente a la votación entre las 7:00 y las 17:00 horas del domingo 9 de febrero de 2025. Si vota en Ecuador, lo puede realizar portando su cédula de identidad o pasaporte, sin importar su fecha de vigencia. El voto en el exterior lo puede realizar con su cédula de identidad, pasaporte o ID consular.

¿Cómo se puede dar un voto válido para cada dignidad de elección? El día de la elección recibirá cuatro papeletas de distintos colores. Para que su voto por el binomio de presidente y vicepresidente sea válido, en la papeleta café debe marcar únicamente el casillero correspondiente al binomio de su preferencia. En las papeletas para asambleístas nacionales (papeleta melón) y asambleístas provinciales (papeleta verde) debe seleccionar una sola lista política o alianza. En la última papeleta, color rosado, podrá votar por una sola lista para parlamentarios andinos. En estos tres casos no se permite el voto por candidatos de distintas listas.

En una papeleta, Usted anula su voto cuando marca más de una opción, cuando escribe palabras como “nulo” u otros textos, o cuando realiza enmendaduras o rayones. Si en una papeleta Usted no realiza ninguna marca, su voto se considerará en blanco, y no se asignará a ninguna lista o candidato.

El Código de la Democracia de Ecuador establece las regulaciones para garantizar la transparencia y la equidad en el proceso electoral. Entre estas regulaciones está un período de silencio electoral que inicia 48 horas antes de la votación. Durante este tiempo está prohibida la difusión de propaganda política, opiniones o imágenes en medios de comunicación y plataformas digitales que puedan influir en la decisión de los votantes. El objetivo del silencio electoral es proporcionar a la ciudadanía un espacio de reflexión libre de influencias externas, permitiendo que los electores tomen decisiones informadas y autónomas al momento de votar. En estas elecciones, el silencio electoral se extiende desde el viernes 7 de febrero hasta el domingo 9 de febrero, a las 17:00 horas.

Una vez que Usted conoce el procedimiento para esta elección, le corresponde ser un votante responsable. Esto implica cumplir con la normativa electoral vigente, como respetar el período de silencio electoral, la ley seca y las demás restricciones establecidas por el CNE. Para emitir un voto válido, siga las instrucciones antes mencionadas, las cuales también están establecidas en cada papeleta. Al hacerlo, no solo ejerce su derecho, sino que contribuye activamente a un Ecuador más justo y democrático.

Ser un votante responsable también implica informarse detalladamente sobre las [propuestas y trayectoria de los candidatos a las diferentes dignidades de esta elección]. Para este fin, analice de manera crítica los planes de trabajo de los que compiten en esta elección. Evalúe si sus propuestas son viables y responden a las necesidades del país. En esta tarea es esencial que consulte fuentes confiables y, de ser necesario, contraste y verifique datos para [evitar caer en la desinformación que ha existido en la presente campaña electoral].

En conclusión, es momento de que reflexione profundamente su voto. Tenga razones claras y fundamentadas para su decisión en las urnas. No vote simplemente porque le toca, para evitar la multa, o porque necesita el certificado de votación. Hágalo por respeto a Usted mismo, a su familia, a sus amigos, a sus conocidos, y al resto de sus compatriotas. Así como exigirá a las autoridades que serán electas, exíjase a Usted mismo cumplir a cabalidad con su deber ciudadano. Haga que su voto honre nuestra historia. Recuerde que muchos compatriotas dieron hasta su vida por defender a esta Patria querida. No se le pide dar la vida, solo dedicar tiempo a razonar su voto y acudir con convicción a las urnas. Tenga en cuenta que su voto, al igual que el voto del resto de compatriotas, incidirá directamente sobre el futuro de todos los ecuatorianos. Por lo tanto, ¡vote reflexionando para que no bote su futuro!