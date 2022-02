Milton Luna Tamayo

Amo esa figura armónica e imponente de la montaña, su gigantesca y amable presencia. Cruz Loma a un lado y el Cóndor Wanchana al otro, y el Ruku Pichincha al fondo, grande, tímido y apagado.

Cuando niño, en esas ausencias de meses de la ciudad por vacaciones, en el lugar donde me encontraba, extrañaba estos montes, su silueta, que la quería encontrar en todo lado, y que al volver, finalizado el verano, al entrar a Quito por el norte, desde la ventana de Flota Imbabura, era lo que primero veía, la cadencia de esas enormes curvas en el horizonte, así como las miles de luciérnagas de la ciudad, que se abría ante mis ojos. Al fin mi ciudad, mi montaña.

Nací y crecí cerca de ella, en la Humberto Albornoz, cerca al parque Italia, a una cuadra de La Gasca. Hacia arriba estaba Pambachupa y luego la Comuna, que se me hacían como unos pueblitos que había que atravesar para ascender a las intimidades del gigante para llegar a Cruz Loma, que la visité más tarde, en los paseos inevitables que los niños y jóvenes hacíamos en jorga. ¿Qué quiteño que se precie no ascendió a esta loma alguna vez, sea desde San Juan, la Chorrera, Miraflores o la Comuna?

Mi primera visita no fue a esta loma, fue al otro lado, al del Cóndor Wanchana, de la mano de mi padre, que me llevó a la antena del canal 4. Ya no solo amé su silueta, sino su olor, sus árboles, pájaros, quebradas, manantiales, riachuelos, chímbalos, niguas y moras.

¿Cuántos de los millennial o de la generación Z que han nacido o crecido en Quito, han tenido una relación con la montaña? ¿Cuántos de las viejas generaciones perdimos contacto con ella? Los quiteños nos hemos olvidado que somos parte de la montaña.

Y hoy la montaña, producto del divorcio y agresión que le hemos irrogado deforestando, construyendo casas y cementerio, arrojando desechos a las quebradas, desahoga nuevamente su furia y nos hace acuerdo que debemos convivir en paz, volver a amarnos y, a manera de regalo, sembrar en sus faldas miles de cholanes y arupos.