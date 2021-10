Vivir con miedo

Guillermo Lasso completó su papeleta electoral con un médico para lucir mejor preparado ante la pandemia. Pero si las elecciones fueran hoy necesitaría un experto en seguridad pública para entrar en sintonía con las urgencias del país.

Mientras la Asamblea teje ambiciosa y apurada su tela de araña, en el mundo real la gente vive con temor, y no necesariamente por el covid-19. Al ecuatoriano le interesa poco el nudo político; lo que sí le importa es la consecuencia directa sobre su núcleo íntimo en el día a día. El bolsillo y la salud son prioridades a lo largo y ancho del mapa pero la falta de seguridad es un clamor cada vez más acentuado.

El problema es que en Carondelet luce demasiado complejo trazar justo ahora una hoja de ruta en ese sentido, pero la lucha contra la delincuencia no puede seguir siendo una tarea opcional. O se reacciona pronto o el país entrará en un espiral trágico.

No será una tarea sencilla. El primer problema es que el Ministerio de Gobierno se ocupa tanto de la política como de la Policía. Y como ambos pesos son demasiado grandes para una sola cartera, la gestión política se torna prioritaria, sobre todo para un gobierno asechado y sin mayoría legislativa.

Por eso, el presidente Lasso debe crear este mismo año un ente conformado por profesionales que puedan articular soluciones sostenibles.

No se trata únicamente de la calle sino también del sistema carcelario y de la infiltración de la narcoguerrilla.

El segundo gran escollo es que la Fiscalía no siempre actúa de oficio y los delincuentes detenidos quedan libres por falta de una acusación particular. Tal como está escrita la ley, termina inclinando la balanza en contra de la víctima; y si no lo hace la ley lo hace la corrupción en los juzgados. Urge una reforma legal y mejorar los perfiles de nuestros guías penitenciarios, policías y jueces.

El Ejecutivo ya demostró eficiencia en la vacunación pero la lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción y los maleantes independientes supone un reto mayor, entre otras cosas, porque se trata de un esfuerzo instalado. Una declaratoria de estado de emergencia y activar a los militares no bastará. Se necesitan soluciones de fondo.

Durante el correísmo se hizo todo lo posible por facilitarle la vida a las mafias: se eliminó la base de Manta, se elaboraron las tablas de consumo, se descuidó la reparación de radares, se estrecharon relaciones con oscuros gobiernos y se sumaron a la mesa personajes de dudosa reputación.

Desde el punto de vista económico, un país sitiado por la criminalidad es menos productivo y poco atractivo para la inversión. Pero desde el punto de vista social, un país entregado a los delincuentes es una sociedad en abandono, sin ruta de desarrollo y a la espera del arribo de caóticos caudillos. El gobierno no tiene opción: la pregunta es si reaccionará bien y a tiempo, y si esa reina de la zancadilla llamada Asamblea podrá ponerse al fin del lado correcto de la historia.