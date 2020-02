Un virus hace turismo

En 1918 una gripe aterró al planeta produciendo el primer evento global, aunque no teníamos las fabulosas redes de transporte actual. Los soldados que regresaron del frente de batalla en Europa, trajeron una cepa de gripe que mató más de 50 millones de personas.

En 1923 en Delawere, la señora Cecile Steele recibió por equivocación 500 pollos en vez de 50 que decidió no devolverlos y criarlos. El siguiente año pidió 10.000 pollos. A partir de ahí se industrializó su crianza.



En 1970 en Ecuador, comprábamos el pollo en una plaza, había que matarlo, pelarlo y cocinarlo. Comerlo era en evento especial, a pesar que esas aves eran la mitad del tamaño de las actuales.



Hoy hay 23 mil millones de pollos, mejorados genéticamente, alimentados con vitaminas y altas dosis de antibióticos, que no matan los virus que pasan de las granjas industriales a nuestros hogares. Este es el tercer coronavirus desde el 2003 que salta de animales a humanos y esta cepa, el virus 2019-nCov hay peligro que mute o se mezcle con otros virus. Tiene baja mortalidad, solo del 3%, pero puede contagiar sin sintomatología hasta 5,47 personas, su contagio es exponencial.



Los científicos no se preguntan si habrá o no otra pandemia planetaria, la pregunta es cuándo; y puede ser ahora. Están seguros que hay variantes de gripe que son una amenaza a la existencia humana.



Cada día hay gigantescas migraciones provocadas por nuestro estilo de vida y el turismo. No ir de vacaciones no impedirá que la gripe llegue a nuestras ciudades y las que tengan mejores sistemas de salud, apliquen protocolos de prevención y su población cumpla la normativa, superarán esta pandemia con prontitud y pocas bajas humanas.



China ha detenido el transporte público en 18 ciudades, cerró Disneyland, la Ciudad Prohibida y una sección de la Gran Muralla, controlan la temperatura de las personas en aeropuertos. Todo tipo de boleto aéreo, terrestre, ferroviario o acuático, puede y debe ser reembolsado sin costo para desalentar los viajes. Las giras están suspendidas. Esterilizan aeropuertos, estaciones de autobuses y de trenes. Air China y líneas europeas han suspendido vuelos. Los turoperadores de Francia han eliminado sus viajes organizados a China y solicitan a sus clientes que paren o posterguen sus paquetes sin pago adicional. Los turoperadores rusos y mayoristas gigantes, han adoptado acciones similares.



En España se puso en alerta todo el sistema de salud nacional que superó exitosamente otras pandemias. Ecuador puso puestos médicos en sus aeropuertos.



Siendo China el mayor emisor de turistas del mundo y también uno de los principales receptores y trampolín para el súper turístico sudeste asiático, el golpe económico al sector va a ser brutal.