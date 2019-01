Entre víctimas, fariseos, sátrapas

Brillante comentario del Dr. Enrique Echeverría alertando a los electores a detectar a tiempo de entre los futuros candidatos, a psicópatas, psicóticos y otros enfermos de ego y ambición, que nos querrán vender la idea de que sólo ellos saben donde están las minas de oro que sacarán a Ecuador de su estado de postración. Otro aspecto constituye la radiografía de una sociedad descompuesta que “aparenta” reaccionar ante tanta corrupción, pero que desnuda la realidad que algunos de los paladines denunciantes de hoy, fueron los ciegos, mudos y acomodados cómplices de lo que hoy denuncian: la noticia de una Junta Parroquial que luego de varios años de permanecer calladita, hoy pone una denuncia ante la Fiscalía (que corrió apresuradamente a figurar, aquí sí) por la construcción de una fábrica de acero supuestamente propiedad de ex gobernantes y poderosos de la década pasada. ¿Porqué no protestaron y denunciaron a tiempo esas irregularidades?. Otros denuncian también las “tarifas” que supuestamente les pusieron los

jueces a cargo de casos de la sublevación 30S. ¿Porqué no lo hicieron cuando hubieran tenido pruebas “frescas” de las pretensiones de los corruptos?. Hoy hablan, pero no presentan las pruebas. Y, entonces, todo se vuelve un toma-y-daca de corruptos y sumisos que hoy aparecen envalentonados con apariencia de reivindicadores de la ética nacional. Ex colaboradores principales e íntimos de altas autoridades que gozaban de las delicias de “estar al lado del grande” del poder corrupto y corruptor, y hoy actúan como héroes de la ética pública o “testigos protegidos” pero con olor a ratas especialistas en abandonar el barco cuando se hunde. Ayer estaban en todo; hoy no saben nada más que lo necesario para salvar su propio pellejo. Ojo: no estoy defendiendo a los corruptos sean quienes sean; sino que la vida me ha dado el olfato suficiente para saber que estas mañas no traen la verdadera justicia sino mera apariencia, pues el alma del traidor se vende siempre a favor del nuevo poderoso. La verdadera justicia supone la esencia de una ética poderosa y profunda que se enfrenta contra todo. “Moral” palabra que ahora muchos quieren hacerla parecer mala y caduca, pues eso ayuda a construir un ambiente relativista, acomodaticio en que los “valores” los determina –para variar- la voluntad de una mayoría generalmente sometida a las delicias del poder que, para perpetuarse, manipula todo. El país debería fijarse en ejemplos como los de esas cabezas respetables de la Comisión Cívica contra la Corrupción, a quienes no les importó en su debido momento cuán feo rugían las hienas carroñeras vestidas de poder, y se les enfrentaron y, como sabemos: ganaron. ¡Qué legado nos dejan los Trujillo, Espinosa, Rodríguez, y la ejemplar educadora Isabel Robalino¡. La Patria debería honrarlos, y los jóvenes imitarlos.