Vicepresidente, ¿para qué?

El Art. 149 de la Constitución señala que el Vicepresidente de la República cuando no reemplace al Presidente ejercerá las funciones que éste le asigne. Esto es, el Vicepresidente sólo tiene competencia constitucional para estar esperando que el Presidente por alguna circunstancia no pueda ejercer temporalmente el cargo – enfermedad grave u otra que le imposibilite hacerlo- y/o que falte definitivamente el Presidente de la República y entonces asumir la Presidencia, por todo el resto del período, como titular. Pero, con una buena relación con el Presidente, éste podría asignarle múltiples encargos.

¿Siempre ha sido así?. No.



Desde la Constitución de 1906 hasta la de 1946, no hubo el cargo de Vicepresidente de la República. El subrogante del Presidente, en caso de ausencia definitiva, era el Ministro de Gobierno (algún tiempo se lo denominó “del Interior”) en la condición de Encargado del Poder, con carácter temporal, debiendo procederse, por esa falta definitiva del titular, a nueva elección por sufragio popular.



Desde 1946 ha habido 27 vicepresidentes, 14 por sufragio y 13 por designación.



En la Constitución de 1946, el vicepresidente, por su elección, pasaba a ser Presidente de la Cámara del Senado y del Congreso Nacional. Carlos Julio Arosemena Monroy pasó de vicepresidente a Presidente, en noviembre de 1961.

En la Constitución de 1967, se mantuvo el cargo de vicepresidente, pero sin competencia específica alguna. Bajo ésta, el único vicepresidente – elegido el año 1968, por sufragio - fue el maestro doctor Jorge Zavala Baquerizo. La dictadura de Velasco Ibarra, junio de 1970, desconoció a la citada Constitución.



El cinco veces presidente del Ecuador, Velasco Ibarra, en el cuarto velasquismo, tachó a quien ejercía la Vicepresidencia de “conspirador a sueldo”.



En el texto de la Constitución que entró en vigencia el año 1979, a más del derecho a suceder al Presidente, al cargo se le fijó competencias específicas, asignándosele la responsabilidad de la planificación en el Ecuador. Osvaldo Hurtado Larrea fue el primer Vicepresidente, en ese régimen; yo fui el siguiente, por designación de la Cámara Nacional de Representantes, cuando Hurtado se convirtió en Presidente por la muerte de Jaime Roldós Aguilera.



En la Constituyente de Montecristi, 2007 – 2008, se dictó la norma que aparece en el citado Art.149 de la Constitución. La actual Vicepresidenta; María Alejandra Muñoz, ejerce el cargo con decoro y responsabilidad. De los actuales candidatos, conozco a cuatro: a Rafael Correa, sobre quien ya he opinado, Julio Villacreses, infatigable luchador, Alfredo Borrero, excelente médico y administrador en salud, y Virna Cedeño, una verdadera científica y maestra. Respeto a los demás.