Perder décadas... otra vez

La situación económica actual es comparable a la que vivimos entre 1981 y 2000, en las tristemente célebres “dos décadas perdidas”. Lo que por ahora podría llamarse la “crisis post-boom”, es un período de ajuste luego de una bonanza desperdiciada. En eso, es idéntico a las décadas perdidas.

Entre 1973 y 1981 vivimos un el primer boom petrolero, que consistió en recibir una enorme cantidad de recursos de una creciente producción de crudo a precios nunca antes vistos.



Desgraciadamente esos recursos se usaron mal, se gastó hasta el último centavo y no se ahorró nada. El gobierno creció más allá de lo sostenible y su alto gasto distorsionó la economía y la volvió cara. Al final del boom, estábamos mucho más endeudados que al comienzo.



Pero después de esa gran farra, vino un chuchaqui. Entre 1981 y 2000, el PIB por habitante no creció; la inflación se mantuvo en niveles cercanos al 40% en promedio y el país vivió un estado constante de ajuste económico. Fue necesario el shock de la crisis bancaria y la dolarización para terminar los ajustes y tener un período de crecimiento sostenido. En los primeros cinco años de dolarización, la economía creció muy bien, a pesar de un petróleo relativamente barato.



Luego, entre 2006 y 2014 vino el segundo boom petrolero, que consistió en recibir una enorme cantidad de recursos de una creciente producción de crudo (gracias al OCP) y a precios nunca antes vistos. Esos recursos se usaron mal, se gastó hasta el último centavo y no se ahorró nada. El gobierno creció más allá de lo sostenible y su alto gasto distorsionó la economía y la volvió muy cara. Al final del boom, estábamos muchísimo más endeudados que al comienzo.



La tragedia se repitió.



Por lo tanto, no es una locura pensar que la situación de chuchaqui actual se parezca a la que tuvimos luego del primer boom petrolero, un estado perenne de ajustes parciales, incompletos, parches que dan oxígeno, pero que no resuelven los problemas de fondo de la economía. Desde el 2014, el PIB por habitante ha caído y el desempleo, sumado al empleo no adecuado, ha crecido mucho.



La gran diferencia entre los dos períodos es que hoy estamos dolarizados, gracias a lo cual la inflación se mantiene baja. Pero la dolarización crea otras inflexibilidades para la economía, sobre todo luego de ocho años de gasto público loco que nos convirtieron en una economía cara.



El reto ahora es acortar el ajuste a cualquier duración menor a 20 años, para lo cual es imprescindible crear los consensos necesarios de cómo dar flexibilidad a una economía tremendamente inflexible, sumida, además, en un mundo lleno de amenazas, guerras comerciales, brexits y resurgimiento del populismo a nivel global.