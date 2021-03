El viaje como autoconocimiento

En una de esas tardes del sol agonizante frente al mar de Tonsupa fue inevitable, para mí, rememorar aquellos versos de Noboa y Caamaño que comienzan diciendo: “Hay tardes en las que uno desearía / embarcarse y partir sin rumbo cierto, / y silenciosamente, de algún puerto, /irse alejando mientras muere el día…” Versos como estos bien podrían tomarse en un sentido literal, el deseo de navegar por el simple placer de hacerlo. Mas, el poeta nos habla de otro viaje, nos invita a entrar en otra realidad. Hay aquí un elemento sugerido, el develamiento de un símbolo.

Salustio, hace muchos siglos, dijo una verdad que nadie ha desmentido: el mundo -afirmó- es un objeto simbólico. Y el viaje, ya como simple crónica de travesías reales o como evocación de aventuras imaginadas puede

llegar a ser algo más que sembrar un camino o buscar un destino.



Si viajar es un ejercicio provechoso, el viaje es, en sí mismo, un camino para ampliar la mente, entender el mundo y la infinita variedad de lo humano; un medio para autoconocernos, el principio de toda sabiduría. Los estereotipos, los prejuicios que guardamos frente los demás se derrumban y el mundo ante nuestros ojos se torna más amplio, rico y diverso. Viajar es un develamiento de lo que somos y, un descubrimiento de lo que los otros son. Un verdadero viaje nunca es una huida; es la búsqueda de un centro, la exploración de aquello que nos falta para a ser nosotros mismos; es ir al encuentro de esa tierra prometida que una noche nos quitó el sueño y que está más allá de nuestro horizonte.



Ya se trate del retorno a la patria, ya del tenaz deseo de conquistar mundos insólitos o de la escatológica aventura de bajar al reino de la muerte y, más aún, del descenso al centro de nuestro propio corazón, al ‘topos uranus’ de ‘conócete a ti mismo’, todo esto, todas estas formas de partida, búsqueda, conocimiento o añoranza son imágenes posibles del ser humano, ese caminante que corre a su destino buscando saber cuál es el sentido de su aventura, misterio que le es revelado al final del viaje, cuando abra la última puerta.



El mundo no es una biblioteca, como creía Borges, pero sí un espejo de lo existente y aún de lo no existente pero que, por la magia del arte, bien podría existir. Lo primero es ámbito propio de los agrimensores, lo segundo de los poetas. Una obra literaria no es sino otra forma de viajar y conocer el mundo, la exploración que un escritor hace de su propia alma. La recurrencia al símbolo, en estos casos, quizás no sea sino un impulso dictado por el pudor. Algo legítimo y hondamente humano. Si miramos la vida humana como una perpetua fuga que se inicia al nacimiento y no para sino en la muerte, un itinerario que transcurre entre edades y paisajes, entonces el símbolo del viaje cobra su sentido. (De mi libro: ‘Tras las huellas de Odiseo’, 2021)