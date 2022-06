De vetos e irresponsabilidades

Acabo de escuchar a un asambleísta, de cuyo nombre no puedo acordarme, quejarse por los reclamos del Ejecutivo ante la inactividad legislativa cuando, dice, lo que ocurre es todo lo contrario, y pone como ejemplo la ley reformatoria a la de la Contraloría General, aprobada por la Asamblea y vetada por el Presidente.

Pues sí, ese proyecto sirve de ejemplo, pero de cosas distintas. La Asamblea, es imposible no darse cuenta, no hace su trabajo y, cuando lo hace, lo hace mal. El mamotreto que con toda razón vetó el Ejecutivo no apunta a ninguna urgencia del país, sino a razones más mezquinas y pedestres. A partir de esas razones se encontró un problema legal, relacionado con el reemplazo del Contralor en caso de ausencia, en un esquema normativo que no ha variado desde 1977 y que jamás ha generado dificultades de aplicación.

Con este pretexto, plantearon un sistema de reemplazo pensado a partir, no de la estabilidad y buen funcionamiento de las instituciones, sino de la necesidad de pescar a río revuelto. Y como no podían faltar las violaciones constitucionales, se inventaron nuevas causas para cesar en el cargo al Contralor y una forma de designar al reemplazante que, obviamente, no es el concurso que exige la Constitución.

Con toda razón, el Presidente consideró el proyecto como “inconveniente para la estabilidad institucional” y lo objetó totalmente. Esto muestra algo adicional: la inconveniencia es razón suficiente para que el Ejecutivo no dé paso a los textos aprobados por el Legislativo y no es necesario, aunque las haya, encontrar inconstitucionalidades.

Y siendo así, si para el Gobierno la entrada en vigor de una ley acarreará consecuencias negativas, la solución no está en tratar de endilgar a la Corte Constitucional una responsabilidad que no le corresponde, sino asumirla directamente. Que el Ejecutivo pase a otro la decisión sobre un tema que le preocupa no es, precisamente, una muestra de sagacidad política.