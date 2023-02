¿Verdesoto es el culpable?

Algunos errores y aciertos son imputables y servirán para el balance de la salida del gobierno del Doctor Luis Verdesoto. Es una opinión no una sentencia. Primero, en su legítimo derecho, fue ser parte de un tribunal electoral que, como cualquiera de esta naturaleza en el mundo, tiene que probar que es inocente y no culpable incluso antes de que los hechos se produzcan y luego decdidr integrarse al gobierno que triunfó en las elecciones en la que fue parte de juzgado electoral. ¿Qué cantos de sirenas habrá escuchado?; finalmente, salvo que la culminación del informe le haya impedido, en favor de la ética nacional, no haber renunciado antes de que el “Encuentro” tome posición en el debate nacional, es un caso de sagacidad o suerte. Si coadyuvó mediante el informe se indague por lo menos la gravedad de una situación que había sido realizada en las más altas y frágiles instancias del quehacer gubernamental que tenía certificado de impoluto.

La corrupción es un mal congénito en las estructuras de los gobiernos verticalistas como es el caso de los presidencialistas dé América Latina. En la cúspide está gran parte del poder del Estado que necesita de asesores, expertos y seres de esa fauna para desempeñas las principales funciones. El problema es más grave donde no hay partidos ni movimientos políticos. En el Ecuador no existe un poder paralelo como sucedía en México con el PRI o los numerosos segmentos en que se expresa el peronismo en Argentina. Aunque sea por el reparto, la ley de la selva exige compartir.

Nadie discute los derechos políticos de Luis Verdesoto, pero corresponde preguntarse qué se le había perdido en el máximo organismo electoral cuando fue parte del mismo y mucho menos que hacía en una delicada función en un gobierno con el que era difícil conciliar ideológica y políticamente. Como argumento a su favor puede argüir que muchas veces la linterna no alumbra el túnel, pero si ayuda.