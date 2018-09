Venezuela: el PIB se desploma

Hace mucho, mucho tiempo, en América del Sur existió un país rico, llamado Venezuela. Hoy existe un país muy pobre con el mismo nombre.

Venezuela, cuando era rica, tenía mucho más recursos que el Ecuador. Por ejemplo, en 1980, el PIB venezolano era más de cuatro veces el PIB del Ecuador, en este caso, medido en dólares al tipo de cambio del momento. En realidad, durante toda la década de los años 80, el PIB venezolano cuadriplicó el ecuatoriano.



No es tan fácil comparar el valor de la producción (el PIB) de dos países, porque siempre se calcula en la moneda de cada país y para compararlos hay que usar el tipo de cambio de cada uno con el dólar, pero eso puede producir cálculos inexactos, pues con un dólar no necesariamente se puede comprar lo mismo en ambas economías.

Pero por ahora, por la escasa información disponible, no se puede hacer un cálculo más preciso aunque, como se verá más adelante, los cambios son tan grandes, que no se requiere de mayor precisión para darse cuenta de la magnitud de los problemas.



Porque, como ya se señaló, en los años 80, el PIB de Venezuela (con las limitaciones de cálculo ya señaladas), era cuatro veces el ecuatoriano. Pero con nuestra crisis de fines del siglo XX, nuestra economía se contrajo y llegó a ser un sexto de la venezolana.



Luego, durante el transcurso del Siglo XXI, con la recuperación de nuestra economía, la relación volvió al 4:1 histórico. Hasta que el precio del petróleo dejó de crecer (más o menos hacia el año 2011) y la economía venezolana se estancó y poco después, empezó a contraerse.



Nuestra economía siguió creciendo hasta el 2014 (año en que el petróleo empezó a caer), y después, se estancó. En esos mismos años, la economía de Venezuela caía, para empezar a desplomarse desde el 2015.



El resultado final es que, según el Fondo Monetario, la producción en Venezuela, su PIB, en este año será menor al ecuatoriano. Mientras el nuestro estará en unos USD 105 mil millones, el de Venezuela llegará a USD 101 millones. Y eso en un país con el doble de población que el nuestro.



Para quienes conocieron la “Venezuela Saudita” y para quienes hemos oído hablar de ese país de inmensas riquezas, de sólidas instituciones democráticas, el país de la industria petroquímica y minera, para nosotros, es virtualmente imposible entender que Venezuela produzca menos que el Ecuador.



Y no es ningún misterio que los grandes culpables de esto son los dos últimos presidentes de Venezuela que han tenido el increíble “mérito” de destrozar meticulosamente todo lo bueno de su país. Y sí, algo de mérito (del bueno) tiene nuestra dolarización que impidió al anterior gobierno ecuatoriano seguir el pésimo ejemplo de Venezuela.