¡Vender el sofa!

Columnista invitada

El marido llega a la casa temprano y se encuentra a su esposa teniendo sexo con el amante... Se enfurece...saca a patadas al caballero, prácticamente “llucho” a la calle, le grita a su mujer y llama por teléfono al periódico para un clasificado vendiendo el sofá...

Es exactamente lo que está sucediendo con la decapitación y derribada de estatuas de personajes, en su momento héroes y actualmente repudiables, que adornan o adornaban parques, rotondas, plazas y avenidas... y eran consideradas símbolos de gestas, hazañas, poder, liderazgo, y veneración...



Por ejemplo. De que sirve derribar a Cristóbal Colón... que descubrió un continente por, equivocación... y que se convirtió en esclavista, primero llevando indígenas de pluma a España, como se trafica con animales exóticos y regresando con cargamentos de negros para el trabajo pesado... Todo bajo la bendición del Papa Alejandro VI en 1492... La religión y la espada, el soldado y el fraile, llegaron a esa Tierra con el mandato de convertir esos seres sin alma, a la Fe católica a cómo diera lugar... para “salvar esos seres desechables del castigo eterno “...todo, permitido, violaciones, torturas, muertes, encierros, hasta el genocidio casi total...Pregunto... ¿Habría que decapitar a todos los, papas,? ¿A todos los “Descubridores”?... ¡No dejar ningún rastro de piedra o mármol que nos recuerde la historia sangrienta pero histórica?

¿Habría que decapitar el David de Miguel Ángel por mostrar sus vergüenzas, a Cervantes por haber estado en Argel, a Shakespeare por haber escrito Otelo, Macbeth, Hamlet..., paradigmas del odio, los celos y las pasiones primitivas? ¿Tirar a pedradas los Arcos de Triunfo? ¿Destruir de un bombazo el Vaticano, centro de pederastia, incestos, corrupción y poder? ¿Las Mezquitas de Estambul porque no compartimos la misma religión? ¿Las pirámides construidas a látigo limpio por esclavos? ¿Las estatuas de toreros en Las Ventas?



La solución no está en vender los, sofás. Porque todo sofá por sangriento que sea es parte de la historia de la humanidad, que se origina según los católicos en un incesto y un crimen... Toda nuestra historia está montada en crímenes y guerras... Todas las pirámides de clases sociales y económicas también se basan en la explotación de los más vulnerables...



Recuerdo el Valle del Chota hace casi cincuenta años… Un reducto de esclavos negros abandonados a su suerte. Viviendo en bohíos de estructura africana, separados unos de otros, sin acceso a educación ni a nada... llevados por los Jesuitas durante la conquista para trabajar bajo ese calor infernal en plantaciones de caña de azúcar... Recuerdo esa sociedad feudal donde apenas se estaban aboliendo los huasipungos... y la clase media no existía. Eran una parranda de “longos”...



Lo que tenemos es que derribar son nuestras estructuras mentales... y cambiarlas... y poder interiorizar que todos somos iguales... que merecemos igualdad de oportunidades y que somos hermanos de especie... gústenos o no.