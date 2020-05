Paulina Larreátegui

Columnista invitada



Hace unos días, Pedro Guerra, en uno de sus conciertos en línea, cantó la Vasija de Barro e hizo una bella referencia a este tema ecuatoriano. Mi esposo la escuchó primero y la compartió conmigo. Escuchamos toda la canción juntos. Hubo un pequeño y denso silencio. “Qué buena canción”, suspiramos.

Estar lejos de Ecuador y escuchar la Vasija de Barro en medio de esta realidad compleja causada por el covid-19, despierta los sentimientos más profundos de tristeza y angustia. Tristeza por los que se fueron, porque todos tenemos esa capacidad de re-sentir las ausencias; y angustia por los que están partiendo mientras nosotros estamos lejos.



En estos días, he acompañado virtualmente con mucha tristeza a amigos migrantes que han perdido a sus padres en Ecuador. No puedo describir su dolor y su impotencia en estos momentos en los que viajar no está permitido, en estos días en los que el miedo y la soledad acecha, en medio de una pandemia mundial que pone a prueba nuestra fe y esperanza.



Lo cierto es que los retos para los ecuatorianos que residimos fuera del país son más difíciles en el actual contexto de pandemia mundial, tomando en cuenta que no todos estamos en la misma situación.



Por un lado, están quienes se quedaron varados durante un viaje de turismo. Seguramente su reto será hacer una cuarentena en una ciudad de paso, cuando se debe pagar por servicios de hotel y alimentación con un presupuesto para una permanencia de menor duración.



Por otro lado estamos las personas que, por un tiempo mayor o menor, de forma temporal o permanente, residimos en otro país. En este grupo se encuentran quienes ya no pueden enviar remesas porque el dinero ya no alcanza; los que iban a volver a su país cuando les cancelaron los vuelos; aquellos que ya no tienen una situación migratoria regular porque su visa caducó; o los que tienen caducado su pasaporte ecuatoriano.

Además, constan los estudiantes que ahora viven en una residencia universitaria, con la duda diaria si ésta se cerrará por disposiciones de seguridad; o quienes dijeron que nunca volverían a Ecuador cuando salieron hace mucho tiempo, y ahora hacen video llamadas diarias a su familia con un secreto remordimiento.

Y cuántos casos más… difícil enumerarlos todos aquí.



Seguramente, muchos de los mencionados siguieron por internet la misa de la Virgen de La Dolorosa, el pasado 20 de abril, y se sintieron más cerca; porque la fe también se ha adaptado.

Porque también está el ecuatoriano que toca violín desde el balcón en Toronto, los que han hecho comunidad en su ciudad, aquellos que apoyan a la distancia iniciativas que nos saquen a todos adelante. Estamos los que cantamos suspirando: “Cuando la vida se pierda, tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo, amores y desengaños”.