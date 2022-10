Pérdida de valores cívicos, éticos y morales

Setiene una sociedad que exige derechos, olvidándose que primero hay que cumplir con los deberes correspondientes. No en vano la naturaleza nos enseña que hay que labrar la tierra, plantar, cuidar el proceso de crecimiento para obtener una adecuada cosecha. Normalmente no se recibe la paga antes de realizado el trabajo. He leído el documento emitido por las mesas de trabajo sobre los derechos colectivos, donde se resalta toda clase de derechos, pero se olvidan de enumerar las obligaciones.

Siempre he entendido que mis derechos terminan donde comienzan los de otros. De acuerdo con todo lo redactado aquí se podría interpretar que unos tienen mayor derecho a otros. Yo defiendo el medio ambiente y apoyo la transición ecológica y energética. Para ello se va a necesitar ampliar las fronteras extractivas de múltiples minerales y también continuar con la producción hidrocarburífera. ¿Qué actividad humana se puede realizar sin la contribución de estos?

Todo el debate es político, pues el socialismo del siglo XXI necesitó de tontos útiles y en las nuevas generaciones embobadas con la tecnología digital y con pocos deseos de superación encontraron la camada ideal. Estos prefieren los juegos, ruidos y las falsas promesas de prebendas sin esfuerzo, donde además de exigir que el Estado debe proveerles de todo porqué alguien, el rico, el empresario, el tendero, etc. siempre les ha robado.

El país de más crecimiento en los últimos 40 años ha sido la China donde el Partido Comunista entendió claramente que la iniciativa capitalista es el camino del desarrollo y crecimiento. Lo ha venido haciendo en forma sostenida por cuatro décadas para pronto convertirse en la economía líder del mundo.

Es esencial cambiar el rol de una sociedad convencida de su santidad, apuntando a los pecados ajenos. En estas condiciones debemos aceptar que nuestros hábitos, creencias y costumbres son parte del problema donde cambiar de conducta no tiene costo, pero nos puede permitir convertirnos en parte integral de la solución.