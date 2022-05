Valoración turística

Si creemos que lo que pensamos lo generan otros, esos pensamientos son verdades absolutas que aprisionan nuestras vidas. Cuando entendemos que nuestros pensamientos son tan solo una posibilidad, ni mejor ni peor que lo que piensan los demás, nos responsabilizamos de lo que pensamos y la relación con nuestra mente, cuerpo y sociedad es saludable.

El informe presidencial del 24 de mayo, es “una” forma de ver al Ecuador de hoy, muchos tenemos otras ópticas en función de nuestras actividades; por ejemplo, solo menciona 2 veces la palabra turismo, las “medidas de respiro financiero” muchos de los que quebraron no las recibieron y la “visa nómada” no va a generar los “millones de dólares adicionales”, es solo una tendencia; sin embargo, este nulo apoyo directo a la actividad turística, no nos convierte en enemigos, ni siquiera hay resentimiento por el aval dado por el ministro de turismo a la informalidad y a la oscura ausencia de estadísticas que representa Airbnb, o por el diálogo de sordos con los gremios y realmente es inservible que se siga usando el eslogan chavista de “potencia turística”.

Entendemos la imposibilidad de gobernar en democracia un país regentado por leyes antiliberales, que no ha habido la voluntad de cambiarlas; como tampoco a los funcionarios de ese credo que desde dentro torpedean la gestión presidencial, empezando por su ministro de gobierno.

En contraparte, la mayoría de líderes políticos gestionan mal sus pensamientos y el resultado es inevitable: culto a la confrontación, identificación de “enemigos”, convocatorias a la violencia purificadora de los comunitarios, el eterno culto al líder de los revolucionarios; labores diarias que nivelan el camino para que la delincuencia judicial aúpe la criminalidad, el amedrentamiento a la policía de vía libre al narcotráfico y que cada ciudadano sea un volcán de furia y emociones destructivas, que populismo e indigenismo creen poder canalizar en votos redentores de un nuevo país gobernado por ellosad infinitum.