La ética y los sentimientos

“Sobre lo que no se puede hablar no se debe guardar silencio” advertía el filósofo Ludwig Wittgenstein. Cuestiones que hoy se debaten, antes se las pasaba por alto.

El carácter de las modernas sociedades no se entendería si es que antes no nos adentramos en los factores económicos y políticos que en estos dos últimos siglos, las fraguaron. Es así cómo se consolidó una cultura fundada en una concepción mercantil del tiempo (“el tiempo es oro”) y en la idea de que el ser humano es un sujeto económico que va en pos de la consecución de la riqueza, el poder y el placer. Del enfoque marxista de la explotación al obrero por el capital se ha pasado a la autoexplotación del emprendedor de hoy, aquel que se impone a sí mismo un extenuante ritmo de trabajo con la atosigante obsesión de llegar a ser rico. Este Prometeo liberado no deja, sin embargo, de autodevorarse como el célebre titán del mito, ya que el tirano que ahora lo explota resulta ser él mismo.



El bien supremo al que aspira nuestro hombre común no es otro que el crematístico; a segundo plano han pasado los principios éticos y los valores de la vida cultural y espiritual. Esta idea alimenta todo un sistema educativo que partiendo de la escuela se extiende a la familia y a la sociedad entera. El triunfador será aquel que más bienes económicos haya producido y consumido, el que más dinero haya atesorado. Alcanzar el poder económico y el político será la nueva meta y, una vez allí arriba, aprovechar esa privilegiada y pasajera situación para enriquecerse sin miramiento alguno, aun saltando por sobre las leyes y la ética. Al panorama aquí evocado se añade el evidente empobrecimiento de los afectos, otro rasgo del hombre posmoderno. El mismo Wittgenstein señalaba que “los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo”. Salvo pocos términos relacionados con la amistad es evidente que nuestro vocabulario afectivo se ha reducido. En el paisaje de los sentimientos, los matices emotivos de la compasión y la ternura se han opacado. Por el contrario, el lenguaje de la agresividad se ha incrementado.



En la sociedad machista que hemos construido pervive una cultura que reprime y condena toda manifestación tierna, toda furtiva lágrima que pudiera deslizarse en el rostro de un varón, (“los hombres no lloran”). En esta sociedad en la que las mujeres son ultrajadas, la ternura es embarazosa, invocarla es una candidez. Síntoma de la deshumanización de la vida social es el hecho de que los sentimientos compasivos son vistos como algo superado en una civilización dominada por la economía y la técnica.



Pensar vale tanto como sentir. Afirmar esto es concordar plenamente con las fuentes del pensamiento occidental. “Eros es filósofo” declara Platón en “El Banquete”, con lo que amar no es sino otra forma de conocer.