Vacunas VIP: historia infame

La pandemia sacó lo mejor y lo peor de los seres humanos. La solidaridad, la entrega a los demás, el sacrificio de la vida propia por salvar la de los pacientes cobró muchas vidas de médicos y trabajadores de la salud.

Igualmente vimos con perplejidad cómo se negociaban millonarias cifras en medicamentos, pruebas y hasta las bolsas de polietileno para enfundar cuerpos humanos sin vida allá donde caían como en la guerra.



La abundancia, muchas veces, promueve el abuso, y economías boyantes han sido escenario para grandes negociados y sobreprecios millonarios. Nuevos ricos con mansiones por tráfico de influencias, coimas y contratos a dedo.



Pero la falta suficiente de pruebas para comprobar los contagios de covid-19 ocultan, en el caso ecuatoriano, las verdaderas cifras de la tragedia de la pandemia.



Ni el esfuerzo científico de laboratorios e investigadores ni los procesos productivos dan a basto en la aprobación de las fases certificadas de las vacunas. Hay demasiada rémora en la producción y distribución suficiente de vacunas certeras y probadas.



La economía y la desigualdad son factores clave también en esta pandemia. Los países con más recursos acumulados en fondos de contingencia y reservas monetarias fuertes y solventes pueden destinar gigantes sumas de dinero para comprar vacunas y ponerlas en manos de los sistemas de salud para masificar la inmunidad.



Por el contrario, los más pobres de los pobres tendrán que esperar años. Una vez más la diferencia entre primer mundo y todo lo demás salta a la vista y el precio es más contagiados, más muertos, más pobreza e inequidad como lo muestran las cifras de empleos perdidos en el Ecuador, los recortes salariales y la cifra de decrecimiento económico francamente esperpéntico.



Nada ni nadie detiene los efectos de la pandemia en la salud y la economía. Si, además, se desnudó un sistema de salud pública frágil, lleno de vericuetos y plagado de abusos y grandes negociados en el pasado. Con gigantes construcciones vaciadas como cascarón o edificios sin estrenar, sin equipos, más allá de los discursos y la propaganda, la justicia social no llega.



El escándalo de las vacunas VIP afloró en el Perú, y el presidente Sagasti tuvo la entereza de pedir la renuncia inmediata a altos cargos de su gabinete. En Argentina la arrogancia y cinismo de Alberto Fernández y su cuadrilla, que demolió la credibilidad de lo público y amenaza con meter manos en la justicia, no veía problema mayor en ‘colarse’ en la fila para alcanzar las vacunas y el ex ministro del ramo hizo su propia lista VIP, vacunó a amigos y se tuvo que ir.



Acá se reveló una lista infame de presuntos aspirantes a vacunados, llena de mentiras y falacias que el Presidente y varios jueces piden esclarecer en honor a la verdad.



Hay que vacunar a la primera línea: médicos, enfermeras, personal de salud y seguridad, ancianos y vulnerables. Sin privilegios ni compadrazgos. El país se pudrió por eso, si no cambiamos seguirá pudriéndose.