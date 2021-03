Las vacunas que vendrán...

Junte usted un gobierno que no tiene un centavo (y que hace ocho meses estaba todavía peor), una cultura en la que no se respeta al prójimo y una sociedad con un profundo desprecio por las normas y será más fácil de entender el drama que estamos viviendo con las vacunas.

La calamitosa situación fiscal explica por qué, a estas alturas, hay tan pocas vacunas a disposición del país. La realidad es que hacia mayo y junio del año pasado, cuando ya se veía qué farmacéuticas podrían producir las vacunas, algunos países se acercaron a esas empresas e hicieron algo que podría definirse como “apuestas de cobertura”.

En ese momento había, en el mundo occidental, unas seis empresas a las que se les daba una buena probabilidad de tener éxito en la producción de vacunas. De esas, cuatro ya salieron con productos exitosos, las otras dos parecería que están retrasadas o que simplemente no lo lograron.



En teoría, lo mejor que podía hacer un país en ese momento era comprar vacunas a todos los potenciales productores, incluso sin saber si iban a tener éxito. Eso es como apostarles a todos los caballos de una carrera: costoso pero seguro.

Para el Ecuador, esa opción tenía dos problemas. El primero era que no había plata. En las arcas fiscales había menos plata que ahora (y ahora están vacías). Para junio del 2020, no había llegado ni un centavo de los préstamos del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) (no había programa con el FMI), todavía estábamos negociando con los tenedores de bonos, estábamos al borde de entrar en moratoria y el gobierno acumulaba miles de millones de dólares en atrasos. O sea, ni siquiera estaba permitido soñar en pagar por vacunas.

Y el segundo problema era más de orden legal, porque dentro de la legislación ecuatoriana si un ministro compra una “opción” de vacunas y finalmente no tienen éxito, seguro que le pueden acusar de peculado o de algo peor. De manera que ni por la plata no por las leyes, no había manera de comprar vacunas.



Pero otros países con chequeras más llenas y legislaciones más flexibles sí pudieron comprar las vacunas, algunas no funcionarán, pero otras sí lo hicieron y ya les están llegando en cantidades significativas.



Pero a nosotros no nos llegaron y, por ahora tenemos que vivir con vacunas por gotero y es ahí donde hay que sumarlo a un país con una cultura que desprecia al prójimo, donde se ve como un mérito “saltarse la cola” y donde no se ve mal entregar sobornos.



Pero las vacunas llegarán. Bastante más tarde que temprano, pero llegarán. Gracias al acceso a créditos externos ya se las puede pagar y cuando los países que pagaron primero reciban su contingente, entonces nos llegarán a nosotros. Y ahí nos parecerán tan ridículos todos los que se saltaron la cola.