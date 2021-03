Vacuna VIP y gerentes reos

La vacunación VIP es la más reciente y obvia demostración de la anomia estructural que nos aqueja. La anomia, el incumplimiento generalizado de las normas, se alimenta de múltiples factores institucionales, culturales, sociales, políticos y económicos. Todos los días, en cada espacio en que nos movemos, somos testigos de la cultura del privilegio, de la excepción, del “a mí, no”, de la corrupción.

Es verdad, estamos rodeados de normas inútiles, ineficientes y mal diseñadas; muchas parecen pensadas para crear “dificultades”, para que alguien nos ofrezca “soluciones”; al seguirlas todo se vuelve lento, engorroso, mientras vemos a otros obtener lo mismo con una facilidad sorprendente.

La vacunación contra el covid es un ejemplo de esta lógica. En ella podemos ver algunas formas del privilegio, tratos diferenciados claramente indebidos que contravienen nociones mínimas de justicia. Están los cercanos, la familia, los amigos: la justificación que se usó para vacunar a la mamá del ahora ex ministro de salud. El cargo público, algo usado de forma permanente como un diferenciador social que otorga privilegios y ventajas, así como un trato excepcional injustificado. El intercambio de favores, que parece ser lo que se pretende con la vacuna a algunos periodistas y personajes. El buscar protección, impunidad o el temor a la posible represalia explicaría que funcionarios encargados de investigar incorrecciones sean vacunados prioritariamente. No conocemos casos en que se haya pagado por esas vacunas, pero en el contexto en que vivimos no extrañaría que esto haya sucedido.



En estos intercambios existen varias partes: funcionarios públicos que ordenan, gestionan, ejecutan y se benefician; del otro, particulares, familiares, amigos, “palanqueados”, financistas; por ello es obvio encarar los dos lados de la relación: los que otorgan ventajas y los que la reciben, porque en muchos casos esos “privilegios” son delitos y no solo faltas éticas, aunque el uso del derecho penal, en un entorno enrarecido como el nuestro, puede prestarse a nuevos abusos. Vemos casos judiciales claros de corrupción, que se ponen en entredicho; las entidades encargadas de investigar, acusar y juzgar se perciben como selectivas por motivaciones políticas o crematísticas, lo que alimenta la idea de que vivimos en un entorno que premia al tramposo, al omiso, al corrupto.

Las soluciones normativas para enfrentar la corrupción, como la más reciente reforma penal, pensada -se dice- para perseguir prácticas indebidas desde el ámbito privado, están tan mal hechas, que su contenido se presta para nuevos abusos, se pone en riesgo al que actúa correctamente y con ello se favorece al que vive del engaño.



No hacer pública, pese a las decisiones judiciales, la lista de los vacunados VIP es un mensaje poderoso que alimenta la idea social de que vivimos en el contexto de una cultura institucional del privilegio y corrupción; y, la reforma penal, que castiga a los gerentes, es mirada como una nueva evidencia de la incompetencia institucional; nuevas razones para no creer en el Estado, el derecho y las instituciones.