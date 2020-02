Urgente explotar recursos

Hace dos meses vendíamos el petróleo a USD 55; el mercado estaba al alza ante el temor que se encendiera el conflicto entre Irán y EE.UU. y se redujera el abastecimiento de crudo.

¡Qué rápido cambia el panorama! Para entonces surgía un nuevo virus en China; el Presidente Xi, para corregir un descuido inicial, obliga a los chinos a quedarse en casa, frena el crecimiento económico, la China demanda menos petróleo, el precio cae USD 10. El Ministro Martínez estimó el costo fiscal de esa caída de precio en unos USD 1 mil millones anuales.



Pero mañana, el panorama puede dar otro vuelco. Es peligroso depender de un recurso tan volátil. Algunos sacan conclusiones erradas. Que hay que olvidarse del petróleo e ir hacia tecnologías avanzadas, de mayor valor agregado. Error. Hay que ir por todo. EE.UU., Canadá y Australia son grandes productores y exportadores de petróleo y/o metales y también de productos agrícolas primarios, además de tener tecnologías de punta.

En cuanto al petróleo, su posicionamiento como producto estratégico para la economía mundial tiene los días contados, como pasó con el carbón un siglo atrás. Crecen imparables las fuentes de energía renovable. El carro eléctrico se impondrá en un corto plazo; los nuevos edificios serán autosuficientes en energía gracias a la solar.



Cuando las petroleras atisben en el horizonte el fin del petróleo como oro negro, dejarán de buscar nuevos campos y se dedicarán a exprimir las reservas probadas y probables. Ecuador corre el peligro de dejar bajo tierra reservas de petróleo por un valor de decenas de miles de millones de dólares. Eso es inaceptable para un país empeñado con la banca extranjera, además de endeudado con su pueblo que exige mejores servicios públicos.



Hoy, hemos decidido sacrificar más de 100.000 barriles diarios de producción y exportación, al limitar el desarrollo del campo Ishpingo a sólo 2 de las 10 zonas productivas. Mientras tanto, el fisco no puede reponer el dinero que el correato se llevó de las reservas monetarias, hay que endeudarse en el exterior a tasas de usura, y se pagará a algunos proveedores con bonos.

El Comité Empresarial pidió a las cortes que no den paso a consultas sobre minería, como la planteada por el prefecto de Azuay. Los países latinoamericanos de mejor desempeño económico en la última década son Chile y Perú, en gran parte por el desarrollo y exportación minera. El desarrollo de la gran minería metálica es nuestra mejor cara para superar la actual crisis fiscal, a la vez que la inversión minera ayudará a superar el estancamiento y falta de empleo.



Nos vamos a quedar en crisis por una década o más si no nos ponemos de acuerdo y todos arrimamos el hombro. Soluciones, a la vista: petróleo y minerales son pieza central.