Unitas: obsoletas e inoportunas

Objetivo indispensable: Ecuador debe mantener las mejores relaciones con EE.UU. por múltiples razones: es su primer socio comercial, es la primera potencia mundial poseedora de conocimiento y tecnología, su economía es dolarizada y nos unen convicciones comunes en materia de derechos humanos y democracia.

Respeto como el que más a las Fuerzas Armadas del Ecuador; he trabajado con ellas durante años durante mi carrera diplomática y se de su capacidad y profesionalismo. Ello, no obstante, no me impide hacer observaciones que considero pertinentes.

En el Pacífico, frente a Manta, se realizan estos días por invitación del Ecuador, las maniobras navales Unitas. Estos ejercicios acordaron hacerlos los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la primera edición se llevó a cabo en 1960. Su propósito era el de demostrar la unidad de las Armadas del continente durante la Guerra Fría y persuadir cualquier agresión de la Unión Soviética. Se trataba, obviamente, de un alineamiento estratégico y militar con los EE.UU. que al mismo tiempo era responsable de su organización junto con el país que alternativamente era el anfitrión.



Las maniobras Unitas se realizan en el marco de lo que dispone el TIAR y Ecuador ya no es miembro de este tratado por una razón más que entendible: su obsolescencia. En 2014 se retiró formalmente y otros países de la región también lo hicieron en tanto ya no se ajustaba a la realidad de la desaparecida Guerra Fría. Por ello nuestra participación en estos ejercicios es por lo menos irregular. Este hecho nos lleva a la conclusión de que son maniobras superadas en su objetivo a pesar de que se dice oficialmente que su propósito es capacitar a la Armada en operaciones conjuntas, en maniobras de interdicción marítima, antipiratería, de comunicaciones y operaciones aéreas. Quizás por ello participan solo 9 países de los 18 miembros del TIAR...

La coyuntura crítica por la que atraviesa el país en materia económica, soportando, además, la pandemia del covid-19, hace inoportuno y hasta insensible un despliegue naval de esta naturaleza cuando todos los esfuerzos y recursos del país deben estar orientados a combatir estas emergencias.



A pesar de que el Ministerio de Defensa han expresado que este año se centrará en el control del narcotráfico, de la pesca ilegal (orientada a la presencia de la flota pesquera china cerca de Galápagos) y la ayuda humanitaria, estas maniobras no se justifican. Se ha dicho también que EE.UU. colaborará financieramente; no obstante, Ecuador como anfitrión inevitablemente tendrá que asumir altos costos por este ejercicio.

Este Gobierno ausente debe priorizar gastos y no participar en un operativo costoso y que podría entenderse como parte del apoyo a una Guerra Fría pero esta vez con China.