Una molesta sensación de asco

“Una cosa rara, dice Michael Ende en La Historia Interminable, es que el horror pierde su espanto cuando se repite mucho”.

Me temo que este país ha llegado a ese punto y los ecuatorianos, habituados a lo peor, aunque no dejan de lado la molestia y el desencanto, han convertido en normal lo que en algún momento hubiera parecido inadmisible y han acabado resignándose, como un ministro que se atrevió a hablar sin pelos en la lengua, con “lo que da la tierra”.

Estamos aprendiendo a vivir con la violencia; inseguridad y miedo son ya parte de la vida; el crimen invade nuestras actividades diarias, se apodera de los barrios y de la propia institucionalidad pública.

Vivimos en una sociedad mediocre, dominada por la búsqueda del dinero fácil, incapaz de ver con malos ojos la fortuna y el lujo mal habidos, convencida de que, si algo existe, es la impunidad. Y sí, aunque este país tiene jueces de los buenos, el sistema judicial es más bien una trampa para los correctos, y las garantías constitucionales sirven menos para proteger derechos, que para sacar adelante intereses inconfesables, luchar por cargos públicos o aplastar al rival político.

Sin duda, el actual gobierno no creó este desastre. Estoy consciente de que recibió una pesada herencia, que está atrapado en la legislación y las prácticas de la década infame, pero a él le corresponde dar la pelea y poner en marcha las soluciones. Y, precisamente porque se enfrenta a una conspiración permanente, tiene que responder con eficiencia y dejar de enredarse en sus propios errores.

No, no se puede esperar que logre resultados de la noche a la mañana y que un toque mágico termine con nuestros males; pero sí me angustia seguir oyendo declaraciones contradictorias; me sorprende que el hasta hace no mucho fundamental radar de Montecristi, haya dejado de ser importante, porque ha habido formas más simples de hacer las cosas; me espanta que el presidente confiese que puso a un torpe a cargo de las empresas públicas.