Ha pasado un año sin la Ceci, un año en que todos los que la amábamos hemos tenido que aprender a vivir con la ausencia, extrañando cada día su sabiduría, su sonrisa, su inteligencia, su compromiso, generosidad y alegría.

Hizo mucho, como siempre en silencio, con una sencillez y discreción que era una suerte de marca personal; algo extraño en este tiempo de exposición casi indecente, de creer que si no se comparte en redes, lo hecho no existe, cuando lo realmente trascendente no necesita de propaganda, porque las personas en verdad generosas y buenas realizan cada acción sin esperar que se sepa o que se le reconozca. No he dejado de pensar en lo mucho que le faltó por hacer.

No he dejado de reprocharme el no haberle dicho muchas más veces cuanto la amaba, la admiración que sentía por ella y cuando deseaba que la vejez nos encontrara juntos.

Me gustaría creer que existimos más allá de la muerte; así podría aferrarme a la esperanza de que algún día podríamos terminar esas conversaciones truncas, podríamos seguir escuchando las canciones que nos gustaban, descubriendo canciones nuevas, que nos las regalábamos con emoción o las bailábamos con tanta alegría, disfrutando de la cercanía, con esas caricias que nos llevaban a alargar la noche.

Pero el mundo sigue, la música no ha parado; las personas, los lugares, las cosas que amabas siguen aquí, todo tiene otro color, un sabor, un olor, un tacto diferente.

Veo el Tour que tanto te gustaba, a mi lado con los dos perritos que poco a poco han dejado de esperar que regreses a casa; ya no dan vueltas alrededor del auto, ya no recorren el camino que usabas para entrar a casa.

He vivido en carne propia eso de que a las personas se las conoce en la muerte. He sentido la decepción de quien aprovecha la ausencia para sacar ventaja, cubrir sus culpas y desdibujar la memoria de quien ya no puede desmentir esas extrañas historias que inventa. Sin embargo, ya nada de eso importa mucho, porque lo que verdaderamente se siente, es que ya no estás.