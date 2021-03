La última oportunidad: “Yaku & Hervas”

Columnista invitado



Debemos reflexionar no solamente ¿por quién votar?... sino para qué y por qué votar, es decir entender el propósito del voto. ¿Por quién? por el que nos genere simpatía, identificación y confianza. Pero el para qué y el por qué implica un análisis más profundo y responsable con la coyuntura actual, qu*e se sobrepone a las simpatías, ya que tenemos quizás una última oportunidad de votar libremente y siendo parte activa de la solución. Existe un electorado ya definido por los dos finalistas; y coexiste otro por definirse, que es el que al final del día va a decidir, y al que con respeto estas líneas van dirigidas, es decir jóvenes y miles de conciudadanos con esperanzas, sueños y familias. El voto no puede ser en contra de alguien, sino a favor del Ecuador; y reflexionando profundamente en que quizás, ésta sea la última oportunidad para: 1. Seguir utilizando el dólar, que tan beneficioso ha sido para todos. 2. Para tener libertad, gran tesoro; no nos olvidemos que la forma en que se sanciona a los delincuentes, es privándoles de la libertad física; pero existe aún otra peor, que es la prisión del alma, cuando a los ciudadanos - vía dictaduras que empezaron con bandera “democrática” de reivindicación social - se les quita todo tipo de esperanza, y se los condena en vida a una lenta agonía, caso de cubanos, venezolanos, etc. 3. Para opinar libremente con responsabilidad, y sin temores a represalias. 4. Para que exista una prensa que pueda informar con objetividad y transparencia. 5. Para sostener nuestra democracia, débil por cierto, pero democracia al fin al cabo. 6. Para proteger el poder de nuestro voto, ajeno a la intimidación y/o manipulación en el conteo. 7. Para entender que las equivocaciones en el voto de los pueblos, son muy graves, y que sus daños pueden ser irreparables. 8. Para no creer en cantos de sirena, que casi siempre conducen a despeñaderos; y para no dejarnos sorprender por un discurso “amigable”, como astutamente lo hizo Chávez antes de ser presidente. 9. Para que Yaku y Hervas tengan esperanza cierta, de volver a ser candidatos y quizás presidentes. 10. Para corregir el error de proteger a los antisociales con los mal aplicados “derechos humanos”, frente a la indefensión de la Policía y de la ciudadanía. 11. Para entender, que el trabajo dignifica y que la dádiva esclaviza. 12. Para comprender que todos estamos en el mismo barco, y para llegar a tierra firme, debemos estar unidos y remar productivamente con norte claro.

El Ecuador sin duda tiene grandes oportunidades… piensa y siente el brillo que existe en la mirada de tus hijos y/o pareja y/o padres y/o hermanos y/o amigos; y observa a tu alrededor los que se equivocaron en el voto, quizás fueron sus padres y hoy pagan mendigando sin rumbo sus hijos; fíjate en sus miradas sin brillo, llenas de tristeza, desesperanza y arrepentimiento; pregúntales y pregúntate ¿si con tu voto, vale la pena que corra esa suerte y riesgo, tu familia y tu país …?