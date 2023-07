Turismo zurdo

La izquierda ecuatoriana nació como todas las sudamericanas, en pro de la clase obrera y contra del capitalismo, que casualmente es el que crea las empresas que contratan obreros. Sus sindicatos excluyentes se han desvanecido en la medida que se crearon otras organizaciones más radicales con discurso renovados.

Al fracasar en las fábricas, la izquierda intentó capitanear la revolución armada con el campesinado y lo han usado y manoseado en muchas ocasiones, hasta hartarlos y crear sus propios líderes: de línea blanda y los de línea dura, que tienen su proyecto de subyugar el Ecuador e imponer su violenta justicia indígena en todo el territorio.

Luego ingresó a las universidades y no existe estudiante que no quiera no sea anticapitalista y lance piedras en pro de la igualdad, la justicia y los derechos. Los mismos profesionales que al salir al campo laboral, entienden que saber de socialismo no sirve en un mundo de emprendedores y deambulan en el desempleo con el título debajo del brazo, buscando organizaciones que les paguen por ser rebeldes y no por lo que se suponen deben forjar como profesionales.

Luego la izquierda fue por el feminismo que venía muy bien reivindicando a las mujeres y ahora defienden a hombres que se auto perciben como mujeres y les roban medallas deportivas, empleos y protagonismo. Dado que el radicalismo da mucha publicidad, la izquierda está subdividida en movimientos “progre” en español o “woke” en inglés, que promueven la ideología de género en las escuelas, son rabiosamente ambientalistas, indigenistas fundamentalistas; atacan furibundos por redes sociales todo lo que tildan de machista, patriarcal y transfóbico.

Esta izquierda “trans” es un negocio millonario -no para ellos- sino para las farmacéuticas del primer mundo capitalista que fabrica las hormonas, maquillajes y ropa que usan; así como la bandera del arco iris es un super negocio para Disney, expresión máxima del capitalismo que dicen combatir y llevan como símbolo la imagen del Ché Guevara, que asesinaba con balazos en la cabeza a los homosexuales en Cuba.