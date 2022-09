Turismo a los sabores locales

Me hospedé en un hotel campestre en el sur de Brasil, en el desayuno me sirvieron queso y yo con un gesto pedí al mesero que lo retirara. -Por qué – preguntó. -No como lácteos – respondí. -Es queso de la casa- dijo. Ese queso debe tener un sabor imposible de encontrar en otra parte- pensé. -Por favor, déjelo- pedí cortésmente. Lo probé y lo valoré como una experiencia única que hizo inolvidable mi estadía.

El pan evidentemente era de la casa se olía recién hecho, lo devoré con gusto. Cuando trajo las mermeladas, pedí las retiré ya que consumo azúcar. Me quedó viendo como quien mira a un ingenuo. -Son de la casa- me dijo. Volví a sucumbir a esa “primera vez”, experiencia muy escasa conforme avanzan los años.

En la cena sirvieron salchichón y nuevamente la frase mágica: “es de la casa”, me hizo degustarlo. Luego, en la tienda del hotel, encontré quesos maduros, yogures, licores, avinagrados, chocolates, panelas, todos con la marca del hotel. ¿Estaba en un hospedaje o en una fábrica? Supe que los productos no los elaboraba el personal del hotel, sino los campesinos de la zona.

Pequeños productores con proveerle al hotel ya generaban un sustento de autosuficiencia, otros medianos tenían diferentes fórmulas para diferentes hoteles. Los campesinos vendían directamente al hotelero y ambos se beneficiaban de buenos precios. Al poner el hotelero su marca en los souvenirs gastronómicos, lograba que su logo llegue a otros ojos en ciudades y países distantes.

En las etiquetas decía elaborado por fulanito para zutanito, con la dirección del campesino. Había la garantía de que los productos eran de buena calidad y ameritaba comprarlos para compartir la experiencia en casa.

Los campesinos producían en dos tamaños: muy pequeños para que el turista los lleve como souvenir o en envases grandes, que permiten el uso masivo de mermeladas, quesos o zumos, ahorrándole tiempo y costos al hotelero, permitiendo a su personal concentrarse en atender al cliente y no en estar lavando, pelando y cocinando frutas.