Turismo primitivo

Hay dos conceptos contrapuestos sobre la “naturaleza”. Uno que la imagina prístina y mágica sin la presencia del ser humano. Otro que ve al humano como un ser vivo y parte sustancial.

Los espacios sin humanos no garantizan un paraíso. Un viejo y prominente árbol a mitad de una quebrada se derrumba y forma una represa que al subir de nivel mata, río arriba, todo lo que no se mueva rápido. Luego de unos días se revienta y el aluvión baja matando todo a su paso sin opción a escape.

Es claro el papel humano nocivo en espacios selváticos amazónicos ecuatorianos: ingesta de animales silvestres, caza despiadada, tala ilegal, tráfico de especies silvestres, narco cultivos en aumento, asesinatos.



Ecuador impone con irracionalidad cómo deben vivir los Pueblos No contactados o en Aislamiento Voluntario: ¡No invadir los territorios de las culturas ancestrales! El Estado debe tratarlos como seres humanos que merecen vidas plenas, no son súper seres, a esta altura del conocimiento universal, sabemos que el cuerpo humano se deteriora y necesita suplementos, medicamentos, operaciones.



Se impone evitar interactividad con los No Contactados, respetar culturas en supuesta “armonía” con la Pacha Mama, armonía que sin medicina moderna asegura tiempos de existencia inferiores a los 40 años de vida.



Que el Estado no ingrese a sus territorios, no garantiza que otros no lo hagan. Un Gobierno que no protege de la pesca, tala y caza ilegal a los Parque Nacionales, menos puede avalar que estas personas no sean colonizadas y dominadas por contrabandistas, guerrilleros, traficantes de animales, de drogas y de mujeres; porque les negamos la ecuatorianidad y los derechos que implica. Cuando estas “personas” son asesinadas, legalmente no hay crimen, no son ciudadanos. Su desaparición en forma “trágica”, como cortarles la cabeza estando vivos para reducirlas a tzantzas, es asumida por el imaginario nacional, como la muerte de un animal raro, como si la ley no debiera intervenir en ese proceso “natural”.



Ancestral no significa que se ajuste a lo que hoy es correcto. En la modernidad, la fuerza física es reemplazada por máquinas. En un estado primitivo, domina el que tiene la fuerza, es claro que habrá un machismo monstruoso con prácticas sexuales aberrantes. Sus vecinos contactados, muy politizados y armados: ¿los matan y se apoderan de sus territorios para reclamarlos como propios? Los ritos de “iniciación” normalmente son terribles y hasta mortales en culturas primitivas. ¿Sus dioses y leyes justifican quitar la integridad y la vida a niños y mujeres? ¿También coleccionan partes de cadáveres?

¿Hasta cuándo seguimos con tours en avioneta para observarlos como animales, mientras sabemos que los derechos humanos más elementales se violan en estos territorios?